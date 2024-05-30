朱立倫諷賴清德「總統至今還沒就任」

國民黨主席朱立倫諷賴清德就任10天都看不到。(記者曾吉松／攝影)

立法院三讀國會改革相關法案，國民黨 主席朱立倫昨天表示，這是中華民國 民主史上最重要的一天，台灣第三波的民主改革邁進一大步，讓中華民國國會成為真正的國。但對於立法過程，他批評賴清德 「總統至今還沒就任」，還在當民進黨主席。

國民黨團總召傅崐萁昨天則在接待行政院長卓榮泰時表示，希望賴清德能回娘家，到立法院國情報告，「不管是即問即答、一問一答、統問統答，還是只說不答，都尊重總統意願。」但依前天三讀的修正條文，赴立院國情報告時，「總統應依序即時回答」。

不過，國民黨立委楊瓊瓔表示，若國會不主張賴清德總統回答，跟開直播有什麼不同？「社會跟國會不需要直播總統。」

傅崐萁表示，賴清德貴為國家元首，也已正式就職，但對所有在野黨，都沒有任何的接觸、沒有任何溝通協商；他呼籲賴清德摒除黨派利益，以國民的福祉為優先。

朱立倫在國民黨中常會表示，賴清德總統就任10天以來，「大家還沒看到總統，只看到民進黨主席賴清德」。他呼籲賴清德趕快回到真正的角色，用總統的高度、寬闊的心胸，面對全民期待的安全、安定、安心。

朱立倫也謝謝立法院黨團大家的辛勞跟全力以赴，面對壓力和民進黨的暴力，大家能夠同心團結，堅持正義理想，能奮戰到底。也要謝謝在野的其他朋友，大家共同寫下台灣民主史上的新頁。

朱立倫呼籲賴清德即日起趕快回到真正的角色，用總統的高度、寬闊的心胸面對全民期待的安全、安定、安心，如何讓兩岸更和平、國家更安全、朝野更和諧、社會更安定，治安、公安更安心，人民才能安心。這是政府、更是中華民國總統最重要的責任。

朱立倫說，國民黨作為一位負責任的在野黨，要除弊、興利，昨天通過相關國會改革法案後，國民黨要立即針對民眾希望除弊的事件，不管是雞蛋、快篩、疫苗、光電，都要代表民意揭開真相，查弊到底。接下來民眾關心的所有的民生法案，也都要一一通過，讓國民黨團結合在野力量，大家共同推動。