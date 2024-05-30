青鳥行動…院內審國會改革 場外喊抗中保台 外媒看不懂

近日國會改革法案表決，在場外掀起數日的大規模抗議活動；國民黨 國際部主任黃介正對此表示，立法院外聚集「青鳥行動」的群眾高喊「抗中保台」，但立法院議場內卻不是表決兩岸事務，是國會改革的規則，抗議的邏輯不通，不但藍營不理解，國際媒體記者也看不懂，因為連國外媒體也對場外聲援綠營的青鳥行動持保留看法。

黃介正昨日與清華大學兼任助理教授何志勇、前立委陳學聖在「志聖鮮思」節目討論國會改革時事的看法，黃介正指出，世界主流媒體觀察這次群眾事件，發現場外青鳥行動大聲疾呼「賣台」、「抗中保台」，跟院內的國會改革內容一點關係都沒有。

黃介正呼籲，尊重國會就是尊重自己的公民權，這些作為與任何台灣以外的人、事都沒有關係，這是我們的家務事。黃介正說，國際主流媒體對這件事還未下定論，因為場外鼓動的情緒，與場內討論的事截然不同，他們持保留態度。

黃介正批評，民進黨 在立法院席次是些微少數，但腦袋還停留在絕對多數的碾壓心態，很多行為言語口號變成完全不合乎邏輯。因此，整個國會改革除了是讓立法和行政權再平衡以外，真正背後邏輯是撥亂反正。

黃介正指出，選民已經用選票告訴民進黨，過去八年有很多事情大家並不是那麼滿意，給了民進黨在國會相對少數席次，所以民進黨如果真的愛台灣、護主權，就要把自己的心態調整回來，讓行政部門跟在野黨主導的國會多數來合作，不要嘴巴講合作，私底下落人來，扣別人紅帽子、黑帽子，用短影片去誤導。

何志勇指出，民進黨立委日前邀請AIT前處長司徒文（William Anthony Stanton）開記者會，稱國會五法修法「違憲」，但在美國眾議員 Chris Smith公布聲明批評民進黨政府做法後，司徒文等人的聲音就不見了，可見民進黨想狐假美威，卻被美方狠狠打臉。

陳學聖表示，國會改革的目的是為了不讓行政、立法失衡，是要使權力之間能夠彼此制衡，他支持國會改革。