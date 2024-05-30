監控人民？王義川大談手機定位分析青鳥 北檢分案偵辦

民進黨政策會執行長王義川(左)在政論節目表示，可利用手機訊號的定位分析群眾年齡，引發質疑。(圖／陳智菡提供)

民進黨 政策會執行長王義川日前在政論節目提到，透過基地台比對手機訊號，可分析參加青鳥行動民眾的個資，並觀察與太陽花群眾是否重複。這番談話內容引發爭議，台北地檢署昨天分他字案偵辦，釐清是否涉有不法情事；國家通訊傳播委員會（NCC）也寄發通知給三家電信公司，要對此事展開行政調查。

王義川27日在政論節目指出，可以用基地台訊號比對青鳥行動、519民眾黨集會參與者、2024選前之夜參與者的年齡、身分、政黨傾向，並透過手機基地台訊號分析公民運動群眾。國民黨 立委陳玉珍指出，當天她也在同場政論節目，王義川在節目上說是「去對基地台訊號」就可以比對得到。

NCC主任秘書黃文哲表示，如果可以識別年齡，就涉及個資問題。過去電信公司確實會透過定位的方式，來確定特定區域人流量的狀況，但前提是要將民眾個資去識別化。

台北地檢署昨天分他字案偵辦，釐清是否涉有不法情事。

國民黨立院黨團質疑，「為何一個執政黨政策會執行長居然能掌握屬於祕密的個資？難道民進黨執政八年都在動用國家機器在監控人民行動？」難道NCC、數發部聽命民進黨，祕密非法收集人民個資與日常足跡？賴清德 應向民眾說明，是誰讓王義川取得人民個資？

國民黨立法院黨團表示，原來台灣正默默上演「楚門的世界」，以違法方式掌握人民個資，要求王義川、民進黨主席賴清德、行政院長卓榮泰出面說明。

還原王義川的說法，他27日在政論節目上表示，現在可以用基地台訊號定位，比對青鳥活動、519民眾黨舉辦民眾作主集會、再比對2024總統大選造勢民進黨支持者手機訊號，意外發現這幾天的立院外集會，多了許多民進黨年輕生力軍，他們跟挺柯的「小草」，訊號不一樣，是不同一批人。

對於要不要公布資料來源？王義川昨天神隱，並未再有進一步說法，僅由民進黨發言人吳崢代為表達民進黨立場。