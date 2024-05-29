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下個戰場 藍：綠3招反制國會改革案

記者王千豪、蔡晉宇、屈彥辰╱台北29日電
立法院28日完成國會改革法案三讀，國民黨立委盼該法能將陽光照進國會，民進黨立委則指該法是「擴權惡法」。(記者潘俊宏／攝影)
立法院28日完成國會改革法案三讀，國民黨立委盼該法能將陽光照進國會，民進黨立委則指該法是「擴權惡法」。(記者潘俊宏／攝影)

立法院會昨三讀通過攸關國會改革的立法院職權行使法修正案，國民黨立委羅智強分析，民進黨的反制招數有三種，包含總統不公布法律案、行政院提出覆議、聲請釋憲；綠營私下議論，賴清德總統是否會如期簽署，讓法案如期生效是一個觀察點，但主軸仍是向司法院大法官聲請釋憲。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，無論如何，都必須等到總統公告後提出釋憲。

民進黨立院黨團人士則表示，除了主軸是向司法院大法官聲請釋憲，另外，在法律生效後至釋憲結果出爐前的這段期間，也會向大法官聲請「暫時停止適用」國會改革相關法案。

憲法第72條規定，立法院法律案通過之後，總統應於收到後10日內公布之。羅智強表示，如果賴清德走極端、不公布法律案，要付出非常大的代價，從此之後立法院幾乎不審法案、預算。但羅認為機率不大，如果這樣做，在野黨只能揭竿而起。

但有民進黨立委私下議論，在尋求聲請釋憲之前，賴清德是否會如期簽署法案，是個觀察點。有綠營立委指出，以賴清德過去不惜不進台南市議會的個性，是否會替這些法案背書，還很難說；在聲請釋憲前，「球在賴總統手上」。

國會改革法案 未來可能走向
國會改革法案 未來可能走向

對於總統若不予公布立法院通過之法律案會產生何種影響。憲法學者、政大法律系副教授廖元豪說，總統公布法律只是憲法賦予總統的「儀式性權力」，例如前國大議長蘇南成曾在修憲時通過「自肥」條文，當時有人勸時任總統李登輝不要公布，但李登輝說他沒有不公布法律的權力，仍然公布，最後是透過釋憲程序，由大法官會議宣告違憲，再透過修憲補正。廖元豪以此強調：「李登輝都認為總統沒有不公布法律的權力了。」

羅智強表示，民進黨如果在覆議期間，採取暴力手段攻占主席台杯葛議事，讓立法院癱瘓15天，好讓法案自動被打回，他們有因應辦法，也有決心不會讓民進黨得逞。

國會改革重點條文
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民進黨 賴清德 大法官

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