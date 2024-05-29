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國會改革三讀 監察批違反權力分立 在野嗆廢院

台灣新聞組╱台北29日電

立法院昨天三讀通過國會改革法案。監察院認為，中國民國為五權分立，立法院調查權與國外三權分立調查權明顯不同，未修憲前，各院均仍應尊重五權憲政的體制；立院通過三讀部分條文，未能符合憲法與大法官歷次解釋畫定框架，程序也未臻完備，已違反權力分立。

「只辦藍不辦綠的監察院，還有臉站出來對立法院指指點點？不倫不類」國民黨團立法院黨團總召傅崐萁表示，中華民國應該是個三權分立的政府，才能夠趕上世界整體的民主潮流；大法官釋字585號解釋相當清楚，國會擁有調查權，未來一定會廢除監察院，而且「就從今天開始做起」。

他並表示，會在短時間內成立在野黨的特偵組，全面查弊，讓專制腐敗的政權得到制衡。

民眾黨團總召黃國昌表示，廢除監察院與立法院調查權的行使，這也是民進黨推動國會改革長期以來的主張，而立法院過去舉行公聽會，包括民進黨前立委林濁水、李俊俋都說，「即使憲法沒有修改，彼此之間可以並行不悖」；監察院作為五權機關之一，早就已經喪失人民的信任，現在台灣民間社會，廢除監察院的聲浪相當高。

對於民進黨立院黨團指藍白版本是國會擴權，傅崐萁翻出民進黨立委過去也曾提出聽證調查權主張，柯建銘坦言，當年自家版本確實也有擴權疑慮才沒強推。

民進黨 大法官 中華民國

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