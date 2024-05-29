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新聞評論／狼性賴清德搭配羊性卓榮泰 行得通嗎

聯合報社論
賴清德總統(左)的「狼性」、對比閣揆卓榮泰(右)的「羊性」，對比鮮明。(本報資料照片)
賴清德總統(左)的「狼性」、對比閣揆卓榮泰(右)的「羊性」，對比鮮明。(本報資料照片)

朝野為「國會改革法案」三讀激烈攻防，民進黨並動員群眾在立法院外示威，企圖施壓在野黨在國會的優勢。值得注意的是，當賴總統讚揚示威群眾「守護台灣」的努力，並指責在野黨違法表決時；行政院長卓榮泰卻低調表示，自己正努力協調群眾是否可以不上街，也期待立法院釋出善意。賴清德的「狼性」，對比卓榮泰的「羊性」，在此形成鮮明對比。

卓榮泰出任行政院長以來，似乎欠缺實質存在感；在喧鬧的政治場域中，民眾不太感覺得到「卓院長」的角色。這點，可能與他從政歷程多半擔任幕僚角色有關；再者，或許是他性格比較謙抑內斂，不會咄咄逼人，故而形象比較模糊。也因此，他27日放出希望立法院外「群眾不要集結」的訊息，也就格外引人注意。他的和平喊話，明顯與民進黨立院黨團的刀槍齊舞不同調；那些動員團體和群眾是否會聽從他的指示，也讓人存疑。

卓榮泰之所以向群眾發出「希望28日不要集結」的喊話，有兩個主要原因。其一，他31日將到立法院會進行首次施政報告，如果群眾失控或暴衝侵入立院，他首次的施政報告可能就告泡湯。而一旦朝野關係鬧僵，他日後的預算及施政將處處受到掣肘，因此眼下須先尋求以和為貴。其二，他或許和賴總統分飾「黑白臉」的角色，賴清德個性執拗，具有「狼性」；卓榮泰則以其比較溫和的「羊性」予以緩衝中和，避免朝野之間衝撞不止。

卓榮泰的溫和低調，確實得到了在野黨的認同。藍白兩黨黨團已同意，不杯葛他31日的施政報告，將讓他如期進行。若順利踏出第一步，行政院未來的施政計畫及各項預算案，也比較有順利推進的可能。從另一個角度看，這當然也是民進黨的攻防策略：由賴總統和柯建銘領軍立院黨團飾演「戰狼」，再由閣揆卓榮泰扮演和事佬的緩衝；藉由這樣的一衝一緩，仍能旗幟鮮明地推動賴清德的治國方略。

問題是，當卓榮泰說出「努力讓群眾不要集結」之語時，當即戳破了柯建銘的謊言。柯建銘日前才說，立法院外的群眾，「沒有一個是民進黨動員的」，「全部是自動自發集結的」。然而，這些「自動自發」集結的群眾，綠營請他們解散回家就自動解散，卓榮泰可以請他們不要集結就自動不來。這到底是什麼樣的群眾「自發性」，能做到如此聽從「黨命」而收放自如？28日上午，「青鳥行動」的人數竟比現場維持秩序的警察還少，可見卓榮泰的喊話多少奏效。

賴總統就職短短十日，外有中共無預警的「聯合利劍」兩日軍演，內則有立法院外的群眾「反國會改革」示威。此外，還有大批以華人市場為導向的台灣藝人歌手，被迫作出「我是中國人」的表態。對賴清德而言，他以元首身分樹立了「兩國論」新里程碑，也許自覺充滿驕傲；但這對台灣內部團結與認同的撕裂，傷痕卻是難以修復的。包括立法院外的群眾動員，只說明民進黨喊了數十年的「國會改革」，到頭來卻選擇站在「反改革」那方。權力的滋味讓人心盲，正是如此。玩弄群眾於股掌的傲慢之心，也從未感到絲毫不安。

在這種情況下，民進黨由一位相對「羊性」的卓榮泰來帶領行政院團隊，或許不是一件太壞的事。至少，他比較懂得折衝之道，比較尊重憲政體制，比較不會目空一切，不會把人民當芻狗。問題是，當一位「羊性」的閣揆來服侍「狼性」的總統，他能有多少自主的意志和空間，那就是個大哉問了！

民進黨 賴清德 預算

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