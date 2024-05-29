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黑白集／賴清德兩國論捅婁子 找陸生陸客背書

黑白集
歷屆總統大選開放陸生都是關注焦點。圖為陸生示意圖。(本報資料照片)
歷屆總統大選開放陸生都是關注焦點。圖為陸生示意圖。(本報資料照片)

賴清德就職宣告兩國論，直球回絕習近平「兩岸同屬中華民族」的主張。中共懲獨軍演後，陸委會宣布積極處理兩岸觀光與陸生來台。教育部長鄭英耀好會演，施政報告隻字不提陸生，卻稱首要任務是恢復陸生學士班，承諾最快明年7月就開放。綠媒喊話對岸：別漏接橄欖枝。

14年前馬政府開放陸生來台，民進黨團幹事長賴清德率綠委全武行杯葛議事，他爬上桌大戰藍委洪秀柱，還悲憤喊出「陸生來台是教育史最黑暗一天」。今昔相比，「賴總統」比「賴立委」確實「友善」許多。

開放陸生和兩岸觀光，是侯友宜選總統時的政見。賴清德競選時嗆侯「討好中國」，犧牲台灣。他汙名化兩岸交流，如今又舔回自己潑出的髒水，名嘴認為是賴總統自知捅婁子，不得不補洞。

若真心要修補關係，應先為「兩國論」滅火。但大內宣的說法是，賴總統沒宣布正名獨立，已是「最大善意」。而陸委會、教育部扮和平使者，卻都指控對方「已讀不回」，等不及要甩鍋，攢積相罵本。

賴清德挑起主權爭議，火燒人家的神主牌，還想邀對方作客吃飯，典型「提籃假燒金」。他自認算無遺策，陸生陸客解禁來台，等同中國不反對「兩國論」；即便對岸不入局，也剛好證明是中國拒絕和解。但願習大大真如賴清德想的那麼笨。(轉載自聯合報)

賴清德 觀光 教育部

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