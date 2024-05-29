學生發起「支持國會改革」 學者：年輕人早非綠鐵板

在青島東路抗議的民眾高舉「黃國昌偽君子」的看板表達不滿。(記者余承翰／攝影)

立法院昨三讀國會改革法案，「青鳥行動」再度包圍立院。但相較10年前太陽花學運以大學生為主體，學生今年相挺聲勢明顯下滑，甚至有學生於社群平台響應支持國會改革。

學者分析，年輕陣營早不是民進黨 鐵板一塊，且民進黨未用過去國會改革主張回應，反是給人扣帽子，亦站不住腳。

台師大學生會日前發布聲明，指立院審議刑法「藐視國會罪」等忽略程序正義且缺乏討論，呼籲立委不應破壞憲政架構。但有師大學生不滿，質疑學生會不應擅用學校名義，並於社群平台發起「反對師大學生會聲明連署案」，並發動意見投票 ，約34%不認同藍白黑箱，27%認同，其他則未表態。

另外，中山大學一名學生24日號召學生到校串聯「藐視國會」行動，亦遭學生質疑憑什麼代表學生？更於社群平台反制，發起「我支持國會改革」行動。

一大學教授指出，相較於太陽花學運，當年不只學校學生會，甚至小至系學會等都寫信給系主任，希望系上體諒，將北上參與罷課，今年多只有零星學生請假欲參與。

文化大學廣告系教授鈕則勳認為，民進黨想藉本次立院外行動重新找回年輕族群基本盤，但年初的總統大選，相對多數的年輕人已是挺白不挺綠。

鈕則勳也談到，青鳥行動難用太陽花學運來比擬、期望，畢竟當年民進黨是在野黨，用衝撞策略挑戰執政者很正常，但現在民進黨已是執政黨，卻仍用在野黨的攻堅策略，讓人有今夕是何夕的突兀感；再者，相對多數年輕人挺白不挺綠，年輕人陣營早不是民進黨鐵板一塊，因此，網路平台上支持國會改革的聲量更明顯。

台大政治系教授彭錦鵬則談到，根據年初總統大選前民調，愈年輕者反而支持民眾黨，讓本次運動學生聲音分歧；且國會改革是藍白兩黨早於選前提出，但民進黨未用過去的國會改革主張回應，反而是給人扣帽子，站不住腳。至於程序上，他認為很容易依照過去歷史軌跡檢驗是否恰當，且未見違法，實在找不出理由反對國會改革。