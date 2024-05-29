新聞眼／國家機器介入國會？賴政府勿玩火

賴清德政府切勿玩火自焚。(本報資料照片)

任何民主國家，國會都是高度自主運作的場域，但在這幾回國會改革法案朝野交鋒中，卻看見民進黨 試圖動用國家機器介入國會運作的斧鑿斑斑；縱然民進黨認為，這些作為都是為了阻擋「違憲擴權法案」，有其正當性，但執政黨過度介入國會，不也正是民進黨現在高喊的「違憲」嗎？賴政府切勿玩火自焚。

國會改革法案審議期間，朝野不僅議場內交鋒，立院外也轟轟烈烈。場外群眾一次比一次還有組織、更具規模。雖然民進黨稱，這些和他們都無關，絕非他們動員來的，但在上班日，一早最先到場的清一色是綠營社團、獨派團體的老面孔，要說沒有發動社團網絡動員當引信，恐難說服人。

再者，賴清德 總統本該是全民總統，但他在臉書 表明立場，鼓勵了場外群眾，形同變相煽動民粹；不僅失去總統格局與高度，自我降格為「民進黨的總統」，更有向國會宣戰意味。

更有甚者，民進黨政策會執行長王義川聲稱，民進黨透過基地台訊號來比對，這次參加青島東路活動民眾的年齡層分布，說這一批人與519到民進黨中央黨部、113凱道選前之夜的群眾不是同一批人。

眾所周知，手機基地台訊號是受到保護的個資，這是民眾隱私的一部分，民進黨卻能監控每一個人的手機訊號，這根本是國家機器赤裸裸「老大哥」的做法。

民進黨發言人卓冠廷回應指稱，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場活動調查的基本方法，新北耶誕城、台灣燈會等活動也均是透過手機信令資料大數據分析。但問題是，如果是大數據分析，民進黨有必要區分113、519、524是不是同一批人嗎？

分析這些群眾的年齡層，又是什麼樣的商業活動調查？國家機器就算「不演了」，竟還那麼明目張膽？