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「反黑箱擴權」民團抗議 發動6行動反制

記者林縉明／台北29日電
民眾前往立院外抗議，舉著「反黑箱 反擴權」、「沒有討論 不是民主」標語表達訴求。(記者黃義書／攝影)
民眾前往立院外抗議，舉著「反黑箱 反擴權」、「沒有討論 不是民主」標語表達訴求。(記者黃義書／攝影)

立法院會昨天三讀通過立法院職權行使法修正案，經濟民主連合等超過50個公民團體聚集立法院外抗議，全台也有15縣市響應「五二八全台青鳥行動」。法案三讀後，公民團體將發動要求行政院提出覆議、民進黨團聲請釋憲、求見立法院長韓國瑜、到國民黨立委選區草根對話等六大行動，反制立法院通過「黑箱擴權法案」。

國民黨團及民眾黨團昨通過修法，主辦單位宣稱場外聚集超過一萬人，不畏風雨怒吼「沒有討論，不是民主」、「反黑箱、反擴權」、「韓國瑜下台」；並丟起印有「重啟社會對話」、「公民捍衛民主」的陳抗球。

公民團體指出，這是立法院連續第四次院會的大型集結，創下社運史紀錄，台灣公民必須堅決的表達訴求，否則未來藍白在國會必定「軟土深掘」；國會改革法案通過後，還有花東錢坑法案、ＮＣＣ人事案、核電延役、反滲透法等案，他們要正告國民黨立委傅崐萁集團，台灣公民力量不允許民主倒退，國會必須堅持合議制精神，讓少數黨意見可以被討論。

民團宣布六大行動，首先要求行政院提出覆議，讓立法院有重新檢討、議決空間。經濟民主連合召集人賴中強強調，行政院提出覆議並非要升高朝野對決，而是要讓正反雙方看到完整條文後，充分溝通討論，彌補先前被藍白沒收的委員會民主審議空間。

公民團體並要求與韓國瑜見面，溝通立法院應遵守程序正義及國會透明，避免未來繼續胡搞瞎搞。民團也宣布將推動「草根民主對話」，將到國民黨立委選區舉辦社區座談，揭露國會濫權法案的內容及其對權力分立和台灣民主傷害，呼籲濫權立委懸崖勒馬，否則公民將用選票制裁。

民團發起青鳥行動包圍立法院，讓立院正對面的台大兒童醫院首當其衝，就有護理師在臉書社群發文表示，抗爭民眾深夜仍未散去，醫院低樓層住院重症兒童被吵得睡不著覺。

台大兒醫院長李旺祚說，醫院屬開放空間，只能柔性勸導，院方尊重民意表達，期待抗爭者不要干擾民眾就醫、休養。

國民黨 韓國瑜 臉書

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