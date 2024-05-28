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馬英九維安問題 馬辦：馬習二會後 蔡英文善意停了

記者鄭媁／台北28日電
前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

前總統馬英九卸任後，8年特勤禮遇於日前結束，後續的警衛安全任務由內政部警政署執行。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，感謝前總統蔡英文在今年大選後主動釋出善意，指示警政署主動聯繫馬辦，希望至少維持8人維安；但在馬習二會後，民進黨發動猛烈攻擊，這樣的善意就戛然而止。

蕭旭岑昨接受「千秋萬事」廣播節目專訪時指出，馬英九的特勤禮遇結束後，他們絕對依法且尊重規定，但令人意外的是，4月10日訪問中國大陸會見到大陸國家主席習近平後，台灣內部一度覺得春暖花開，民進黨立委卻發動對馬英九史無前例的激烈攻擊，側翼全部啟動，1450說「馬英狗賣台、滾回中國」。

蕭旭岑說，五二○之後，馬英九已經完全沒有任何隨扈，臉書上開始有人說「馬英狗現在已經沒有隨扈了，大家集結去他家嗆他，用三字經問候他，痛罵他賣台，」幕僚看了很憂心，所以他才會幾次公開呼籲賴清德總統一定要約束黨內極端的力量。

蕭旭岑說，馬英九到中國大陸見習近平，為台灣帶回來穩定、降低緊張，認不認同、接不接受是一回事，但不能縱容綠色政客或1450側翼攻擊馬英九，說要糾眾到馬英九家，在他晨跑的時候開嗆，這樣的氣氛，「賴總統，你可以忍受嗎？」

蕭旭岑表示，感謝蔡英文選後主動對馬英九釋出善意，說她認為卸任總統的安危非常重要，即使沒有禮遇，也應該要有維安保護，所以指示警政署主動聯繫馬辦開會，說希望能維持馬英九的安全，而且希望至少有8個人；但很錯愕地，民進黨在馬習二會發動史無前例的猛烈的攻擊後，蔡也挺不住了。

蕭旭岑說，後來馬辦雖有申請，但後續的溝通和收到的回應都跟過去完全不同；他要呼籲，卸任總統的安危是台灣社會的共同責任，不管什麼政治立場，即使非常不喜歡馬英九，他相信有理性的人都認為，馬英九的安全若受威脅，對台灣社會是不利的，不能讓側翼跟極端力量去攻擊前任總統。

馬英九 民進黨 蔡英文

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