蔣萬安批綠修法雙標：昔天經地義 今稱違憲亂政

台北市長蔣萬安(中)27日出席台北淨零101-3年計畫啟動發布會。(記者余承翰／攝影)

台北市長蔣萬安昨天出席「台北淨零101之3年計畫」啟動發布會，會前受訪時談到立法院國會改革相關修法一事，質疑民進黨 與民進黨團總召柯建銘過去喊國會改革天經地義，今卻說違憲亂政，批評這顯然是雙重標準，並指出在他擔任立委時民進黨團「非常誇張」，包括勞基法一例一休1分鐘念法條送院會二三讀、總預算 案沒經委員會，直接抽出到院會。

蔣萬安表示，各黨團在國會改革法案都有提案，不能說民進黨以前的提案，就是強化國會監督的力量、符合憲制體制，國民黨提出的國會改革法案就是違憲亂政，不應該有雙重標準。他也指出，民進黨團過去在勞基法一例一休修法、政府總預算案等都非常誇張，除了直接送出委員會，到院會二三讀外，更有在院會表決的時候，包裹表決的方式，種種這些都有立法院公報、會議紀錄，公開給各界檢視。

此外，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天接受廣播專訪時批評，就算法案三讀，行政院還有釋憲、覆議等方式，執政黨卻仍鼓動群眾，這是「黑道圍事」；尤其賴清德 總統上任不久就發動群眾對國會施壓，目的為何？「要讓民眾衝進立法院嗎？」

蕭旭岑指出，很遺憾賴總統上任不到一周，台灣已經撕裂成兩半了；他看到10年前太陽花的影子，嘴上講反對的是「程序」，事實上卻是「反中」。

中廣前董事長趙少康也批評，賴總統不以社會安定、捍衛民主、改革國會為念，反而為一黨之私當家鬧事，放任側翼發動群眾到立法院外抗爭，甚至抹黑在野黨違法表決，還公開鼓勵群眾持續上街；面對雙少數總統的事實，賴清德不僅不謙卑，也不為往後政務推動順利，設法與在野和解，反而甘於當「民進黨總統」，只討好四成的「死忠仔」，顯示他「硜硜乎其器小哉」的格局。

台大榮譽教授陳博志昨表示，台灣正面臨三黨不過半的政局，要走向良性競爭，建議要有各黨派討論、建立共識的機制，例如針對電價、對創新產業補助等議題，各政黨開誠布公提出符合民意、國家長期利益建議，有共識就執行，如此才有利產業發展。

陳博志昨以「三黨不過半使政策主張分歧的可能性與對策」為題發表演說表示，2001年政府曾以「經濟發展諮詢委員會」的方式，邀請在野黨及各界專家、利害關係人共同討論國家重要政策，以減少誤解，並建立共識。