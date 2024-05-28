新聞評論／川普顧問藐視國會入獄 綠還在糾眾頑抗

立法院會日前處理藍白共同提案攸關「藐視國會罪」的修正條文，民間團體在立法院外集結，提出五大訴求，要求法案退回委員會重審，並一起拿出「我藐視國會」字牌向藍白兩黨宣戰。(記者胡經周／攝影)

朝野政黨正為國會改革法案激烈對峙，而綠營群眾在立法院外的聚集，更加重情勢緊張。賴清德總統就此表態，暗指在野黨「違法表決」，又讚揚院外群眾集結是「守護民主」的行動，令人擔心今天三讀是否會重演太陽花運動「占領國會」的失控行動。為此，我們借用美國前總統川普 的白宮 顧問納瓦羅被判刑入獄的例子，希望釐清台灣「藐視國會罪」和「國會騷亂」的若干爭議。

納瓦羅是川普親信的貿易顧問，他因拒絕配合美國眾院對2021年「國會大廈襲擊案」的調查，被依「藐視國會罪」判處4個月徒刑，今年3月19日入邁阿密監獄服刑，成為第一個因「藐視國會」入獄的前白宮官員。另一個同樣因藐視國會罪被判有罪的，則是川普的首席白宮戰略顧問班農，也被判處4個月徒刑；但因法官允許他在上訴期間保持自由之身，故尚未入獄。而華府聯邦上訴法院由3名法官組成的合議庭，則駁回納瓦羅的上訴申請，限期要求他入監服刑。

納瓦羅和班農都是因為2021年1月6日的「國會大廈襲擊案」，遭眾議院調查此案的「特別委員會」傳喚作證。當時，川普拒絕承認敗選，並和盟友親信召開了一次戰情會議，班農並在其播客上預告「明天將一片大亂」，次日即發生國會騷亂。但兩人被判決有罪，並不是因為他們參與策畫或密謀，而是因為拒絕出席國會聽證會作證，並拒絕提供特別委員會要求的相關文件。納瓦羅已74歲，班農也年屆70，因他們的態度桀驁不馴，皆未得到任何緩刑的特別待遇。

進一步看，納瓦羅和班農的藐視國會罪，並非由國會直接判定，而是經全院表決通過後移送司法審理，維持司法和立法的分立。納瓦羅去年9月經華府的聯邦法院陪審團判決有罪，今年1月確立，這距離眾院委員會認定他藐視國會已時隔一年半。班農也一樣，8男4女組成的陪審團，不到3小時即一致同意判他藐視國會有罪。除了刑責，納瓦羅要繳交9500美元的罰款，班農則要繳交6500美元罰款。

由納瓦羅和班農的例子看，中華民國國會要建立調查及聽證制度，當然是一件至關重要的事，有助於釐清行政濫權或尋常司法難以企及之事。例如，台灣也發生過國會遭占領乃至行政院被攻擊事件，卻用政治處理草草了事，不把國會受攻擊當成是國家體制受到侵害。也因此，這次國會改革法案之爭，屢戰屢敗的民進黨 竟想動員群眾來逆轉頹勢；由此，可見台灣法治及制衡崩壞之嚴重。

事實上，檢視藍白版和綠版的提案，民進黨版草案對於聽證會證人拒絕出席或提供資料的處罰，其實比在野版嚴重。過去，柯建銘和林佳龍甚至有過判處七年或一年徒刑的提案。但時移勢易，綠營卻反控在野黨提案危害人權。民進黨憂慮的是，一旦藐視國會罪通過，綠營官員便不能再像蘇貞昌、吳釗燮那樣在立法院拍桌叫罵。問題是，理性詢答，保持做人的基本禮貌，不就是執政官員應有的素養嗎？如果卓榮泰能好好約束其政務官，藐視國會罪豈會輕易上身？

我們之所以舉納瓦羅入獄為例，是因為此案同時涵蓋了藐視國會罪及國會大廈襲擊事件等多重面向，對台灣正在發生的政治爭議，具有立體而清晰的啟示。對濫用國會絕對多數達八年的民進黨而言，如今已到了收斂及自省的時刻。我們也要提醒磨刀霍霍的在野黨，國會改革必須有節有度；否則一旦情勢逆轉，這把刀對付的就是自己。