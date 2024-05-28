批不與在野溝通 傅崐萁籲賴清德速召開國是會議

立法院院會28日續審國會職權修法相關法案，為讓院會議事順暢，國民黨立委一早在議場大門前排班，國民黨團總召傅崐萁（左五）帶領黨籍委員表示今天的法條都是民進黨國會改革的版本，呼籲民進黨不要再杯葛，讓今天的會議順利進行，國民黨會秉持民意，建立有效廉潔的政府。(記者曾學仁／攝影)

立法院續審國會改革法案，國民黨 立法院黨團總召傅崐萁今天受訪指出，賴清德 總統上任之今未與在野溝通、接觸，這不是國家元首應有的格局及氣度，作為國家大家長，別再鼓動民眾上街，應該放下自己的個性與一切的是非恩怨，善待人民。

傅崐萁指出，今天將要見證歷史，讓2300萬人民共同見證，過去台灣是民主世界的小孩子，甚至是民主社會的侏儒，連最基本的國會聽證、調查權都沒有，現在經過4次院會及120小時的徹夜排隊，希望可以還權於民，讓陽光照進國會，使未來的台灣政府更加透明陽光。

傅崐萁指出，美國、德國、法國的國會傳喚官員備詢，官員如藐視國會或做出虛偽陳述，皆是2年以下有期徒刑，美國更是5年以下有期徒刑，更別提日本及韓國在國會的虛偽陳述，更是10年以下有期徒刑。

傅崐萁說，國民黨、民眾黨此次提出的方案，不只有大法官585的解釋令，有充分法源基礎，且此次修訂的職權行使法，政府官員與民眾赴立院作證的時候，民眾是完全沒有刑責的。

傅崐萁提到，官員如涉及虛偽不實，將交由法庭處理，而且只有一年以下有期徒刑，比起現在的民主國家還落後人家一大截，國會尊嚴何其重要？所有的人在聽證會之下，皆應謙卑以對。

傅崐萁最後針對賴清德表示，別再鼓勵民眾上街，作為國家大家長，應放下過去的個性與一切的是非恩怨，他已經是中華民國總統，應提升高度，召開國是會議 ，從當選到現在，賴皆無與在野黨接觸，這不是國家元首該有的格局跟氣度，應該快速召開國是會議，解決人民問題。