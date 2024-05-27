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藍：很多國會改革法案 都是綠在野時提的

台灣新聞組／台北27日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(記者程遠述／攝影)
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(記者程遠述／攝影)

立法院朝野為國會改革修法衝突不斷，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天指出，目前討論的法案內容，很多都是民進黨在野時提出，他質疑這是民進黨雙標；國民黨立委羅智強也秀出民進黨過去的聽證調查權修法版本，不只對人民罰款，還可處7年以下徒刑，「真正想關人民的，一直都是民進黨。」

賴清德總統日前在臉書發文感謝包圍立法院的群眾，被在野黨批評是「向國會宣戰」。國民黨立委許宇甄昨天批評，賴總統處處發表民主悖論，整天只想著選舉私利，無視非綠民意，有失國家元首格局，未來4年恐將一事無成，並讓台灣陷入種種危機之中。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則表示，賴總統臉書的發文是正面回應民意，對失靈、失序的國會正面喊話；賴期待國會運作正常化，應當實現程序正義，履行民主審查，這都是全民共同的訴求。

蕭旭岑指出，民調顯示有5成7的民眾支持國會改革，「難道那些沒有出來抗議的人，就不是台灣人民嗎？」他提醒賴總統，必須尊重沒有投票給他的六成民意。

蕭旭岑表示，目前立法院討論的國會改革法案，很多都是民進黨當年在野時提出的，例如總統到立法院國情報告，當初民進黨也要求即問即答，為何當初沒有違憲的問題，現在就有了？像這樣的雙標，欺騙到立法院外面的民眾，台灣人是不可能接受的。

立法院明天院會將續審國會改革相關修法，民進黨團總召柯建銘昨天表示，將窮盡一切可能，阻擋藍白「立法院職權行使法」修法版本通過；若法案通過，民進黨團絕對聲請釋憲。

據了解，因應藍白國會改革法案可能完成三讀，行政院已著手研究將提覆議或聲請釋憲，也不排除先覆議、再聲請釋憲。知情人士表示，通過的版本，政院都有關注，並同步做相對研究，會在憲法程序下做妥適因應。

民進黨 國民黨 臉書

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