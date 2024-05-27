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黑白集／用群眾輾壓民主 賴別犯川普的錯

黑白集
提醒賴總統，不要犯下川普犯過的錯。。(記者劉學聖／攝影)
提醒賴總統，不要犯下川普犯過的錯。。(記者劉學聖／攝影)

民進黨立院表決屢戰屢敗，立馬號召群眾在院外聚集施壓。當年太陽花運動時，民進黨還在野；如今綠色執政已第9年，若還如法炮製，也未免太錯亂！如果動不動就想用「街頭運動」壓倒「選舉民主」，賴清德何不乾脆宣布取消選舉？

諷刺的是，賴清德就職演說才大誇「民主台灣」；這幾天，綠委卻集體頭綁「民主已死」布條。請問，是台灣民主太短命？還是民進黨掐死了台灣的民主政治？或者，民進黨只把民主當成自己的工具？

面對國會的修法爭議，賴清德的反應只想到自己黨主席的立場，渾然忘了身為總統的高度。元首一心想著黨，卻忘了國家，這是很危險的傾斜。賴清德還發文讚揚站上街頭的青年，稱之為公民社會的力量展現，並感謝他們守護台灣。言下之意，似乎在鼓勵他們採取進一步行動。

我們要提醒賴總統，不要犯下川普犯過的錯。2021年，因面臨敗選的川普危言煽動，兩千多名川粉衝進國會山莊大肆騷亂破壞，為美國民主留下可恥而混亂的一頁。賴清德對「青鳥行動」火上加油，並不明智。當年賴清德市長曾拒進台南市議會兩百多天，就是藐視民主的行為；如今身為元首，千萬別再重蹈覆轍。

藍白兩黨的立委得票，整整比綠營多了三百多萬票。這些民意，不是區區「青鳥」可以輾壓的！(轉載自聯合報)

賴清德 民進黨 川普

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