盧秀燕、柯文哲咬耳朵 再掀2028藍白合想像

民眾黨27日成立台中聯合服務處，台中市長盧秀燕（左）到場致賀，與民眾黨主席柯文哲互動熱絡，有來有往。記者陳秋雲／攝影

民眾黨不分區立委麥玉珍的台中聯合服務處昨天揭牌，意外促成台中市長盧秀燕與民眾黨主席柯文哲 同框，兩人同框近一小時，過程中兩人頻頻咬耳朵交換意見，連民眾黨人士都深感意外。「盧柯合」話題十足，牽動2028「藍白合」想像空間。

昨天活動現場，身為地主的盧秀燕主動上前與柯文哲握手，兩人不僅同台、同框，還攜手完成台中市建設拼圖儀式。柯文哲表示，大部分議題都可以合作；盧秀燕則說，團結力量大。

柯文哲率領民眾黨立委黃國昌、黃珊珊等人到場，並跟台中市府顧問蔡壁如一起前來，破除不合傳聞；盧秀燕則帶領「盧系」立委楊瓊瓔、廖偉翔前往祝賀，蔡壁如致詞後與盧秀燕擁抱。

2024總統大選「三腳督」，藍白分裂是總統大選吞敗的主因。為了避免2028重蹈覆轍，基層營造藍白合空間，台中是「藍白合示範區」關鍵指標，但2026地方選舉將是一大關卡。

據了解，盧秀燕允諾出席，確實讓民眾黨很意外，特別是賴總統下令「反守為攻」，盧秀燕此刻與柯文哲同框，2028「盧柯配」、「藍白合」等議論再起。

事實上，麥玉珍過去與國民黨多次合作新移民議題，即使不同政黨，雙方情誼仍在。麥玉珍日前親邀盧秀燕出席揭牌典禮，由於麥住台中單親照顧孩子，讓盧頗感動，加上麥最近在立法院與民進黨立委林淑芬肢體衝突，令人不捨，「媽媽市長」特別親自出席，表達送暖之意。

盧秀燕處事圓通，即使是綠營政治人物，只要不是對方主動惡言相向，她都不吝遞出橄欖枝，她是藍營率先宣布參加賴清德 總統五二○就職典禮的百里侯，她更呼籲大家給新閣揆卓榮泰祝福與時間。盧秀燕的原則是「多一個朋友、少一個敵人」，目前國會改革大戰，藍白站在同一陣線，盧秀燕出席這場民眾黨活動，市政、政治兩相宜，不論2028大選風向如何吹，盧秀燕對白營、小草都持續維持友善關係，進可攻、退可守。