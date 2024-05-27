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綠地方黨部主委改選 親賴大贏、蔡未投票

記者蔡晉宇／台北27日電

民進黨昨天舉行地方黨部主委改選，結果出爐，上次選舉最大贏家、原本七席的英系，只剩四席，但成功守住台北市、嘉義縣大本營；正國會維持平盤，同為四席；親賴系（新潮流、湧言會、綠色友誼連線、民主活水）則拓展版圖，搶下多達11個縣市，成為本次改選大贏家。隨著前總統蔡英文卸任，黨部主委選舉結果「英下賴上」，蔡英文甚至未投票，也反映出綠營政治大環境變化。

黨內人士指出，本次地方黨部主委改選，多個選區都出現新系對決非新系集結的狀況，如今選舉結果出爐，各有勝負；但力挺賴清德總統的黨內主力派系新潮流，已結盟行政院長卓榮泰為首的民主活水、湧言會，與何志偉家族為代表的綠色友誼連線，這回一舉拿下11席，加上同樣親賴的新竹縣黨部主委鄭朝方力退英系，「親賴系」囊括半數席次，儼然是最大勢力。

新潮流這次指標戰區為台南市，再度由郭國文拿回賴清德政治本命區地方黨部主導權，也替賴系子弟兵林俊憲參選台南市長之路，增添底氣。

派系人士表示，英系雖然席次減少，但大本營台北市、嘉義縣仍牢牢掌握，本次都是同額參選，黨內政治實力仍穩固；正國會則穩坐傳統地盤基隆市，在台中市、高雄市等直轄市重鎮，派系支持人選均有當選，同樣保有基本實力。

該人士指出，台中市、台南市、高雄市都是新系與非新系對決，非新聯軍二勝一負。台中在正國會、英系合作下，力退新潮流；南二都則為湧言會大戰新潮流南流，南流拿下台南，湧言會則拿下高雄。派系人士說，雖然湧言會在高雄與新系南流仍有競爭關係，但政治大局上屬親賴，沒有疑問。

黨內人士分析，蘇巧慧同額競選新北市黨部主委，無論投票率、得票數均超越上屆主委選舉，有打出2026年參選新北市長好氣勢，但同額競選得票率94.5%，只能算是均標，反映出的還是新北市蘇系、英系、正國會三股大勢力有待進一步整合。

各縣市黨部當選主委，包括北市張茂楠、新北蘇巧慧、桃園黃傅淑香、台中許木桂、台南郭國文、高雄黃文益、基隆林明智、竹市施乃如、竹縣鄭朝方、苗栗陳詩弦、彰化楊富鈞、南投陳玉鈴、雲林劉建國、嘉市黃大祐、嘉縣徐明勳、屏東羅平道、宜蘭邱嘉進、花蓮嚴献宗 、台東張鈺晨、澎湖顏家康、金門蔡其雍、連江李哲宇。

賴清德 投票 蔡英文

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