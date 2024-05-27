批民進黨鼓動有目的 蕭旭岑：要讓群眾衝進國會嗎？

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受「千秋萬事」廣播專訪。(圖／擷取自千秋萬事YT頻道)

立法院明天繼續審查國會改革修法，民進黨 再度號召民眾集結抗議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，執政黨要發動群眾對國會施壓，是要達到什麼目的？要讓民眾衝進立法院嗎？國民黨 立委直指賴清德 總統是在對國會宣戰，賴總統必須出來講清楚。

蕭旭岑今天上午接受廣播節目專訪時指出，很遺憾賴總統上任不到一周，國內已經撕裂成兩半了，他看到10年前太陽花的影子，嘴上講反對的是程序，事實上卻是反中。過去執政黨很少發動群眾上街，民進黨團總召柯建銘還說「青鳥飛入議場」，他要問一下執政黨還有賴總統，你要讓群眾衝進國會嗎？

蕭旭岑表示，2024大選，六成民眾選擇的在野黨是國會多數，今天在野黨要通過國會改革法案，也是12年前立委林佳龍、鄭麗君、尤美女，以及民進黨主席蔡英文要求的國會改革，國民黨提的條文就是民進黨當時提的，而且民進黨還更嚴苛；但民進黨卻用認知戰的方式動員這麼多群眾到立法院。

蕭旭岑表示，他看到很多朋友在臉書表達藐視國會，心裡很難過，他尊重大家行使公民權的權利跟意志，相信大家都希望台灣更好，但過去8年民進黨用國會多數暴力輾壓在野黨，包含前瞻預算、一例一休、沒收公投法，還有民進黨通過萊豬危害國民健康，「如果當時沒有到立法院，你們現在在立法院的正當性幾乎大打折扣。」

蕭旭岑說，2014年執政黨是國民黨執政，所以林飛帆那些人衝進立法院，頭大的是執政黨、是馬英九，如果今天要讓民眾衝進立法院，頭大的是誰？還是覺得這樣也好？他真的很擔心，他要呼籲賴清德總統和柯建銘講清楚，「你發動群眾對國會施壓是要達到什麼程度？是要表達你們的訴求？」

蕭旭岑說，就算通過國會改革法案，行政院還有釋憲、提覆議很多種方式，執政黨今天要動員群眾，必須要慎思，尤其是賴總統剛上任沒有多久，你要讓國會就這樣被民眾衝進去嗎？

蕭旭岑也質疑，民進黨原先質疑程序問題，後來上升到反中問題，但舉手表決是在議事規則第三十五條明定，賴總統當過那麼多年的立委，怎麼可能會不知道？賴清德和柯建銘一定完全清楚，現在國民黨的議事程序是完全沒問題了，但他們還是發動、鼓動群眾，這是黑道圍事。

蕭旭岑呼籲，立法院外群眾若阻擋國會改革法案，就是民進黨政府的協力者，協助掩蓋他們疫苗採購、開放萊豬等眾多對民生負面的弊端與政策。如果國會有聽證調查權，就可以去調查，所以民進黨要阻止這個破口，「你們就是被民進黨動員出來阻止在野黨去查這些弊案的破口，你們要成為執政黨的協力者嗎？」