新聞評論／執政鬧劇 綠鼓動街頭抗議壓制在野黨

綠營街頭「抗議在野黨」，恐怕只是未來四年台灣政治的冰山一角。(本報資料照片)

賴清德 就任總統前後，立法院外持續爆發群眾抗議活動。過去街頭運動抗議的是執政黨，此次抗議對象卻是在野黨。這幾場群眾集會打著「民主已死」的標語，對照賴總統就職演說高舉的「民主台灣」，凸顯了抗議活動的荒謬。更諷刺的是，賴清德喊著「民主台灣的光榮時代來臨」，卻在上任前就諭令綠委「反守為攻」，演成國會暴力衝突，就職後更鼔舞各地群眾上街頭向國會揮拳，壓制在野黨。

今年大選，民進黨 以四成少數贏了總統，但輸掉國會多數。民進黨不改鴨霸專斷作風，國民黨 和民眾黨則在多個議題合作，以立法院過半席次共同推動許多民進黨「不喜歡」的法案。賴清德就職演說坦承三黨不過半是「全民選擇的新模式」，換言之，人民既然選擇不讓民進黨完全執政，此一結果就應該受到尊重。

然而民進黨和挺綠民間團體不做如是觀，反以「擴權」、「黑箱」等理由，在立法院內以粗暴和不入流的動作阻撓國會改革修法，在立法院外發動群眾抗議施壓，甚至自詡為「太陽花第二」，標榜延續太陽花學運精神。但除了「反國民黨」的訴求一致，此次群眾抗議活動可說和太陽花運動完全扯不上關係；從理念看，甚至是背道而馳。

雖然時隔10年，太陽花運動標榜的價值早已備受質疑，連民進黨立委邱議瑩都說「太陽花已經崩潰了」，如今民眾還沒忘記的只有一個林飛帆從「林9萬」榮升「林20萬」。但太陽花運動抗議對象畢竟是掌握權力的執政者，反對政府濫權。此次綠營號召群眾卻是抗議在野黨修法防止執政者濫權，從本質上看，說這是「太陽花第二」，完全牛頭不對馬嘴。

更荒謬的是，這些抗爭團體及民眾，過去八年對民進黨政府各種違法濫權、黑箱立法不發一語，不是被收編就是被和諧，如今忽然在意起「黑箱」和「擴權」，說穿了不過是要保障民進黨少數執政仍能掌握無限權力罷了。其實藍白推動的國會改革法案，許多內容都與過去民進黨在野時提出的法案相同，但昨日之是已成今日之非。從賴清德高度讚揚各地群眾示威，就可知與其說這是抗議活動，不如說是民進黨秀拳頭的政治動作：議場內用暴力杯葛議事秀拳頭；議場外藉由群眾力量護航民進黨，使藍白陣營有所忌憚，不敢進一步修法限制執政者濫權。

問題是，修法的立委均是今年才通過民意檢驗的「新民意」，每個立委都受到選區最新民意的託付，或具有至少超過30萬張政黨選票的民意基礎。立法院外的抗議群眾，不能撼動這些合法的全新民意。三黨不過半既是人民的選擇，限制執政濫權，更是多數民意的要求。國會審議立法，本是主權在民與民主意志的展現。如果藍白立委受少數民意恫嚇，立場退卻，形同變相護航民進黨政府，才是違背多數民意、悖離選民託付。

賴總統力挺立法院外的群眾抗議活動，說這是「公民社會力量的展現」。他顯然忘記了，民眾選出立法委員，由這些立委組成的國會多數，才是真正「公民社會力量的展現」。賴總統寧願和街頭群眾抱團取暖，就是否定立委一票一票展現的公民力量。少數總統不願尊重國會多數，綠營「抗議在野黨」的街頭鬧劇，恐怕只是未來四年台灣政治的冰山一角。鼓動支持者上街頭壓制在野黨，可能成為民進黨的操作模式，加劇朝野對抗。執政的民進黨發動街頭抗爭，可凝聚基本盤，但掌權者否定民意，打著民主旗號反民主，才真正是「民主已死」。