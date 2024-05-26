我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

新聞評論／執政鬧劇 綠鼓動街頭抗議壓制在野黨

聯合報社論
綠營街頭「抗議在野黨」，恐怕只是未來四年台灣政治的冰山一角。(本報資料照片)
綠營街頭「抗議在野黨」，恐怕只是未來四年台灣政治的冰山一角。(本報資料照片)

賴清德就任總統前後，立法院外持續爆發群眾抗議活動。過去街頭運動抗議的是執政黨，此次抗議對象卻是在野黨。這幾場群眾集會打著「民主已死」的標語，對照賴總統就職演說高舉的「民主台灣」，凸顯了抗議活動的荒謬。更諷刺的是，賴清德喊著「民主台灣的光榮時代來臨」，卻在上任前就諭令綠委「反守為攻」，演成國會暴力衝突，就職後更鼔舞各地群眾上街頭向國會揮拳，壓制在野黨。

今年大選，民進黨以四成少數贏了總統，但輸掉國會多數。民進黨不改鴨霸專斷作風，國民黨和民眾黨則在多個議題合作，以立法院過半席次共同推動許多民進黨「不喜歡」的法案。賴清德就職演說坦承三黨不過半是「全民選擇的新模式」，換言之，人民既然選擇不讓民進黨完全執政，此一結果就應該受到尊重。

然而民進黨和挺綠民間團體不做如是觀，反以「擴權」、「黑箱」等理由，在立法院內以粗暴和不入流的動作阻撓國會改革修法，在立法院外發動群眾抗議施壓，甚至自詡為「太陽花第二」，標榜延續太陽花學運精神。但除了「反國民黨」的訴求一致，此次群眾抗議活動可說和太陽花運動完全扯不上關係；從理念看，甚至是背道而馳。

雖然時隔10年，太陽花運動標榜的價值早已備受質疑，連民進黨立委邱議瑩都說「太陽花已經崩潰了」，如今民眾還沒忘記的只有一個林飛帆從「林9萬」榮升「林20萬」。但太陽花運動抗議對象畢竟是掌握權力的執政者，反對政府濫權。此次綠營號召群眾卻是抗議在野黨修法防止執政者濫權，從本質上看，說這是「太陽花第二」，完全牛頭不對馬嘴。

更荒謬的是，這些抗爭團體及民眾，過去八年對民進黨政府各種違法濫權、黑箱立法不發一語，不是被收編就是被和諧，如今忽然在意起「黑箱」和「擴權」，說穿了不過是要保障民進黨少數執政仍能掌握無限權力罷了。其實藍白推動的國會改革法案，許多內容都與過去民進黨在野時提出的法案相同，但昨日之是已成今日之非。從賴清德高度讚揚各地群眾示威，就可知與其說這是抗議活動，不如說是民進黨秀拳頭的政治動作：議場內用暴力杯葛議事秀拳頭；議場外藉由群眾力量護航民進黨，使藍白陣營有所忌憚，不敢進一步修法限制執政者濫權。

問題是，修法的立委均是今年才通過民意檢驗的「新民意」，每個立委都受到選區最新民意的託付，或具有至少超過30萬張政黨選票的民意基礎。立法院外的抗議群眾，不能撼動這些合法的全新民意。三黨不過半既是人民的選擇，限制執政濫權，更是多數民意的要求。國會審議立法，本是主權在民與民主意志的展現。如果藍白立委受少數民意恫嚇，立場退卻，形同變相護航民進黨政府，才是違背多數民意、悖離選民託付。

賴總統力挺立法院外的群眾抗議活動，說這是「公民社會力量的展現」。他顯然忘記了，民眾選出立法委員，由這些立委組成的國會多數，才是真正「公民社會力量的展現」。賴總統寧願和街頭群眾抱團取暖，就是否定立委一票一票展現的公民力量。少數總統不願尊重國會多數，綠營「抗議在野黨」的街頭鬧劇，恐怕只是未來四年台灣政治的冰山一角。鼓動支持者上街頭壓制在野黨，可能成為民進黨的操作模式，加劇朝野對抗。執政的民進黨發動街頭抗爭，可凝聚基本盤，但掌權者否定民意，打著民主旗號反民主，才真正是「民主已死」。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

國會改革 林濁水：等了30年的好事

下一則

修法衝突 賴感謝抗爭群眾 挨批向國會宣戰

延伸閱讀

台國會職權修法 美學者：恐危及國艦國造並獵巫官員

台國會職權修法 美學者：恐危及國艦國造並獵巫官員
中國駐日大使拋「火坑」說 再指日本負有歷史罪責

中國駐日大使拋「火坑」說 再指日本負有歷史罪責
多位台灣藝人「被迫」表態挺中 民眾黨喊話賴清德正視

多位台灣藝人「被迫」表態挺中 民眾黨喊話賴清德正視
離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

熱門新聞

鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45
竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警平時樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，就連同事都十分訝異。(翻攝自YouTube )

台女警缺錢下海？傳遭自己人檢舉 調職記過處分

2024-05-20 20:25
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

2024-05-25 08:20

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默