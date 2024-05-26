國會周二再戰 柯建銘籲坐下來談

立法院會上周五在民進黨 團祭出技術性拖延議事情況下，將賦予國會聽證權二讀通過，立院國民黨 團總召傅崐萁表示，周二院會將力拚國會改革法案三讀通過，不杯葛行政院長卓榮泰周五施政報告。民進黨團總召柯建銘向傅最後喊話，不要強行通過國會改革法案，否則民意終究會反撲，希望能坐下來好好溝通。

立法院會至上周五為止進行的表決大戰，已二讀表決通過增訂聽證權、人事同意權改記名投票 、被質詢人藐視國會最高罰台幣20萬元等關鍵條文，刑法增訂藐視國會罪、立法院正副院長選舉改記名投票等其餘條文周二院會續戰。

傅崐萁表示，周二立法院會就能讓國會改革五法最重要的部分三讀通過。民進黨拖延議事，希望卡至卓榮泰施政報告，使議程延宕到7月，國會改革是人民期待，國民黨團會透過正當議事手段，在此會期完成所有任務。

國民黨團書記長洪孟楷說，希望卓榮泰準備充足，好好做施政報告，接受立委質詢，國民黨也一定依照議事規則質詢、直球對決。國民黨既已釋善意，希望民進黨團能合乎議事規則，三讀國會改革法案，當家不鬧事。

柯建銘昨天表示，希望傅說到做到，不要法案通過後，民進黨團聲請釋憲，國民黨又找理由阻擋施政報告。他也向傅喊話，冷靜想一想，不要強行通過國會改革法案，這樣的行為根本就是賣台集團，國會已死，民意終究會反撲，希望能夠坐下來好好溝通。

柯建銘表示，立法院外十萬人到場抗議，無人是民進黨動員，號召這麼多人到場的是國民黨和民眾黨、立法院長韓國瑜、傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌，呼籲藍白冷靜，是否應好好溝通，難道希望立法院以後永無寧日嗎？

對於28日立法院會續審查國會改革法案，經民連智庫召集人賴中強表示，公民暫時取得了小小的勝利，邀請大家繼續「請假排班、守護民主」。

針對花蓮的反國會改革者揚言發動罷免傅崐萁，傅崐萁回應，受到不公不義對待，這都是身上光榮的標記，會欣然面對。