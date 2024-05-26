觀察站／立委國會衝突搶鏡 為2026選舉博版面？

立法院會處理國會五法修法朝野衝突不斷，欲參選台南市長的綠委郭國文（右）搶爭版面，志也在台南市長的陳亭妃（左）急起直追衝撞藍委；傳出也有意參選新北市長的綠委林淑芬（中）揮拳畫面引發討論。(本報資料照片)

立法院17日起每周二、五院會審查國會改革法案，連續三次都引發朝野衝突，立委揮拳、直播賣力表現，遭質疑是為2026年縣市選舉博版面。綠委郭國文、林俊憲、陳亭妃、林淑芬和白委黃國昌等，可說是國會衝突的搶鏡王。

17日立法院會第一次審查國會改革法案，郭國文如橄欖球員般搶走立法院秘書長周萬來文件往外跑，攻擊70多歲的議事人員引發批評；當天郭國文在綠委沈伯洋「人肉獻祭」倒頭栽後，也跳上議事台遭阻墜地。郭上周五開記者會提告相關藍委，在議場發言時，突然變成行動緩慢的「樹懶」，慢速好幾倍走到發言台，現場不少媒體、藍委傻眼忍不住笑出來「這兩天不是都好好的嗎？」「也太假了吧」。

傳有意參選新北市長的林淑芬及民眾黨內定的新北市長參選人黃國昌，這幾天也是主動或被動地搏命演出，黃國昌透過直播講述院會議事進行進度，第一時間「破解」綠委杯葛手段。

林淑芬上周五進場後與民進黨 陳亭妃為貼布條標語，與多位藍委發生推擠衝突，下台時與站在走道口的民眾黨立委麥玉珍發生肢體衝突，她揮拳毆打麥玉珍側臉畫面令現場人都吃驚，事後更被國民黨 立委葉元之揶揄「練武奇才」沒好好訓練代表台灣參加奧運太可惜。

欲參選台南市長的陳亭妃上周五一早因布條標語位置與藍委衝突引發關注。她控藍委推擠時性騷 、造謠，藍委陳玉珍揶揄陳亭妃，「是來演戲的吧！」酸說可能是看到郭國文近日版面太好，為了爭取代表民進黨參選台南市長也要搏版面。

陳亭妃等人在議場肢體衝突的畫面引發媒體不斷報導，她當時喊「我們也要貼」、「不要造謠」等，並控遭性騷，嚇得一旁的藍委葛如鈞立刻高舉雙手，並戲謔地說「不要騷擾我好不好」。後來陳亭妃、林淑芬被陳玉珍等藍委半推半擠請出主席台下。