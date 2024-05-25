柯建銘：圍立院不可能進一步衝突 到臨界點會坐下來談

立院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審。(記者葉信菉／攝影)

立法院昨(24)持續審查國會改革相關法案，立法院外也聚集大量民眾對修法過程表達不滿。民進黨 立院黨團總召柯建銘今日表示，院外的群眾，發起者有在降溫，不會有更進一步衝突。至於賴總統對聚集在立院外的群眾表達感謝，是否埋下未來四年朝野不合的因子，柯建銘有信心，「到了一個臨界點，大家都會坐下來談」。

在昨天立法院會結束之後，柯建銘以「民主的喪鐘響起，台灣人民站出來！」為題在臉書 貼文，他感謝偉大的10萬台灣人民，共同為台灣民主努力，防止國會香港 化、防止台灣香港化，國會被中國長臂管轄、國會被中國戒嚴。柯建銘還說，國家在生死存亡之秋，自己的國家自己救，下週二，5月28日是最關鍵的一天。「讓我們用民主的海嘯，來防止藍白聯手賣台！」

對於周二抗議群眾是否會有更進一步的動作，柯建銘說，「不可能，誰敢衝突？」，10萬人就是民主海嘯，大家會守住一定的規矩，場外的主辦單的領導者很清楚，所以也很緊張，會適時降溫，不會再有更進一步的衝突。

至於賴總統發文感謝立院外抗議的群眾，無異讓朝野對立氣氛增加。柯建銘認為，到了一個臨界點，大家都會坐下來談。柯建銘說，公民的力量已經起來，民意反撲，立院外的群眾都是自發性的，民進黨立委也都沒有進入靜坐現場，只是隔著牆或在天橋上致意。

柯建銘說，群眾雖然年輕人居多，但男女老幼都有，甚至是在野黨的選民，選民發出的這樣的聲音，在野黨難道不該回想一下，自己的所作所為是否太過頭，是否違背程序正義、沒收民主。

柯建銘也說，國會改革法案三讀通過後，該釋憲就釋憲，大家好好談，否則一路飆下去，為所欲為，台灣民主就結束了。