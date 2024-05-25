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國罵、性別羞辱 藍議員柳采葳曝立法院現場遭遇

記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳昨晚在現場接受媒體訪問時，引起集結抗議民眾的噓聲、漫駡。(圖／取自柳采葳臉書)
國民黨台北市議員柳采葳昨晚在現場接受媒體訪問時，引起集結抗議民眾的噓聲、漫駡。(圖／取自柳采葳臉書)

立法院會昨(24)天續審國會職權修正相關法案，民團在立院外表達訴求，晚間6時許宣布現場5萬人。國民黨台北市議員柳采葳昨晚在現場接受媒體訪問時，引起集結抗議民眾的噓聲、漫駡。柳采葳今天上午在臉書抒發心情，她發文指出，稍早經歷了一場「綠營式民主」雖然習慣在群眾之中，從沒有如此感到害怕。

柳采葳說，民主，不是光靠比大聲而已，先向擔心她的朋友們說，她安全回到家了，請大家放心。再多的國罵三字經、人身威脅，甚至是帶有性別羞辱的謾罵，都會一個人承受起。

另外，她說，對於現場協助維護的員警很不好意思，因為昨天一股腦，希望傳遞真實資訊的想法，讓自己差點身陷危險，也讓家人朋友憂心。她自認從小到大都是個勇敢的人，但今天晚上，現場不斷高呼「國民黨的下台」、「讓他下台，我們不想聽」，甚至是汙辱性的辱罵、作勢衝破員警防線攻擊，讓她真的感到害怕。

柳采葳表示，她怕不是因為立場站不住腳，而是台灣民主為何被民進黨操弄成只有單一聲音，聽不見天秤彼端的意見。她在昨晚晚上10點多，非常低調到節目現場，不想引起任何騷動，只想在現場節目上，發表不同民意、不同聲音，可惜非常遺憾的，現場的民眾不斷地叫囂謾罵，不願意傾聽。

她說，原來，用「大聲壓制不同聲音，用威脅讓你不敢發聲」，原來「這就是你們所相信的民主，那我真的覺得很慶幸」國民黨所堅持的民主，是包容與尊重。

柳采葳說，這個周五對她來說，是個黑色星期五「我打臉了我自己的天真」因為盡管不認同民進黨的主張跟訴求，也不支持因為盡信民進黨的說法而上街頭反國會改革的人，但是自己一生追求自由，並不反對任何人利用各種方式表達自己心聲，但是直到今天她發現，原來「我相信的民主，不是你的民主，你相信的民主，也不全然是民主真諦」。

國民黨 民進黨 黑色星期五

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