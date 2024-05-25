立院二讀 國會聽證虛偽陳述最重罰20萬

立院24日續審國會改革法案，場外民團與民眾集結高喊「沒有討論不是民主」。(記者黃義書／攝影)

立法院昨天繼續大戰國會改革法案，藍綠白立委再度甲級動員，一早守在議場外搶奪主席台，這次朝野立委各自帶著布條爭相貼標語，雙方一度爆發「布條卡位戰」。立法院長韓國瑜 昨也加快主持議事，但一整天馬拉松式審查法案，僅二讀通過「聽證權」關鍵條文，出席聽證會者若虛偽陳述，得經立法院會決議處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

民間團體則在立法院外再度發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，聲援人潮到了傍晚人數愈來愈多，不少民眾不畏風雨高喊「沒有討論、不是民主」；而國會改革支持方也出動宣傳車於青島東路旁播放國會改革修法相關正面論述，較勁意味十足。

立法院昨繼續審查國會改革法案，國民黨 立委一大早清晨集合以搶得排案權，綠委則頭戴「民主已死」白布條進場。藍委在議場大量鋪設「國會改革、反貪查弊」、「改革查弊，民進黨 怕什麼」等標語，綠委則貼「國會輓歌」等標語。

藍白昨為加速議事速度，特別提案撤下院會報告事項約200多案，一整天專心審查「立法院職權行使法」部分條文修正草案；但民進黨則使出「點名表決、記名表決」等拖延戰術，立院從一早開會到午夜12時，仍僅通過「聽證會」相關條文。

二讀條文指出，無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料者，得經立法院會決議，處1萬以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰；出席聽證會的社會相關人士若為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處2萬元以上、20萬元以下罰鍰；而政府人員若為虛偽陳述者，最重還會被依法追訴刑事責任。

昨天議場再次爆發激烈衝突，民進黨立委林淑芬、民眾黨立委麥玉珍上演互毆戲碼，加上日前綠委郭國文「衝搶」立院秘書長周萬來的資料、綠委鍾佳濱「擒抱」藍委陳菁徽，就連立法院長韓國瑜也負傷上陣主持議事；國會持續上演全武行，讓藍委大酸，立法院真是充滿了「武林高手」、「練武奇才」。

民進黨團原本盤算，昨天議場內主軸為文攻路線，不希望再有肢體衝突；但昨天一早進入議場前，藍綠立委就在場外互相叫囂，互控在之前衝突中「殺人」。昨上午7時許藍綠立委進場後，林淑芬就與麥玉珍槓上，兩人上演互毆戲碼；儘管兩人都說是對方先動手，但從錄影畫面清晰可見，是林先動手推了前來勸架的麥一把，才引爆雙方衝突。

立院朝野肢體衝突，就連立法院長韓國瑜也難以倖免。藍委柯志恩說，民進黨立委為杯葛議事，出動女立委從背部環抱韓國瑜；韓國瑜前天接待高雄天文宮的委員們，看到鄉親來非常高興，在送別時，鄉親提到請韓多多保重，韓向鄉親表示「我都沒有講」，然而翻開衣服，露出腰部以上的部位給鄉親看，傷口看起來有包紮過，且範圍還滿大，應該是到診所就醫包紮，但韓過去幾天未對外透露，傷痕隱藏在衣服下。