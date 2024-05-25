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侮辱職務罪違憲 楊蕙如率網軍汙衊駐大阪辦事處案發回

記者王宏舜、王聖藜／台北25日電
楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，被依侮辱公務員執行之職務罪判5月得易科罰金之刑定讞，憲法法庭廢棄該案並發回高院。(本報資料照片)
楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，被依侮辱公務員執行之職務罪判5月得易科罰金之刑定讞，憲法法庭廢棄該案並發回高院。(本報資料照片)

綽號「卡神」的楊蕙如在日本關西機場事件時，率網軍汙衊駐大阪辦事處，最後導致前處長蘇啟誠輕生，檢方查出楊女「帶風向」依妨害公務罪起訴，法院依侮辱公務員執行之職務罪判刑五月，得易科罰金定讞。楊女聲請釋憲，憲法法庭昨天判決對公務員當場侮辱且足以影響執行公務合憲，但侮辱職務罪因違反言論自由違憲，即起失效。

楊蕙如與網軍下線蔡福明被判有罪確定的案子，憲法法庭昨天廢棄並發回高院。楊蕙如表示，對憲法法庭的結果都尊重。

刑法第140條規定，「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元台幣以下罰金。」

本號判決共有5名聲請人，其中彰化地院申股法官就聲請了6件，憲法法庭併10案審理。楊蕙如主張法條規定違反憲法平等、言論自由、法律明確性及罪刑相當原則，聲請裁判及法規範憲法審查。

侮辱公務員罪部分，憲法法庭認為應限於「對公務員當場侮辱」，且「足以影響公務員執行公務」。判決理由指國家對涉及公共事務的言論，應盡可能保持中立，容許各種內容或觀點在言論市場中論辯、競爭，尤其是針對國家機關、政府施政或公務執行等公權力的異議或反對言論，更應給予最大的保障，避免威權統治期間用刑罰箝制言論的慘痛經驗。

憲法法庭表示，妨害公務罪目的是在保障公務執行、不是個人法益，屬於個人法益性質的社會及名譽人格，非侮辱公務員罪所保障。憲法法庭認為，侮辱公務員罪是要確保公務執行，立法正當，但為避免公職威嚴空泛、抽象，作合憲性限縮解釋。

楊蕙如犯的「侮辱職務罪」，憲法法庭認為是屬「對事不對人」言論，用刑罰制裁的寒蟬效應比民事責任或行政處罰還大。憲法法庭認為，人民對政府機關提出異議、批評，具監督施政、促進民主重要功能，民主國家不僅不應禁絕，還是憲法言論自由的核心保障範圍，人民抽象咒罵特定政府機關的職務行使，就算用語刻薄、粗俗，仍受保障。憲法法庭認為，公然侮辱職務言論不會對公務執行產生明顯、立即的妨害，就算只處以罰金刑，也違反刑法最後手段性原則。

憲法法庭書記廳長楊皓清說明，侮辱職務罪雖違憲，但若攻擊、辱罵特定或可得特定公務員，足以影響公務員執行公務，或減損公務員社會名譽、名譽人格，可能構成侮辱公務員罪或公然侮辱罪。法務部表示，將強化檢察官執法蒐證作為，也會修法確保公務執法的嚴正性。

高院 日本

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