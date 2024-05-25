我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

傅崐萁：不杯葛卓榮泰施政報告 下周三讀國會改革五法

記者屈彥辰／台北25日電
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影

昨（24）日立法院會續審國會改革法案，挑燈夜戰，於約昨晚11時30分，立法院長韓國瑜宣布休息。國民黨團總召傅崐萁於會後表示，國民黨不會杯葛31日行政院長卓榮泰赴立法院施政報告及總質詢，27日立法院會就能讓國會改革五法最重要的部分三讀通過。

傅崐萁表示，幾乎所有國會改革的條文，都處理到完整的階段，仍看見民進黨為反對而反對，拖延議事，讓國會空轉損耗，影響國人進步的動力。

傅崐萁說，基本上民進黨各項招式在國人面前都很清楚，每一條都逐條讓他們討論，卻仍然在做攻擊，有些已經按照民進黨團版本，還是要反對，他們希望卡到31日行政院長施政報告，把議程延宕到七月，但國會改革是人民的期待，不管有再多挑戰及壓力，國民黨團依然會透過正當的議事手段，在這個會期完成所有任務。

國民黨團書記長洪孟楷表示，經過一整天馬拉松式的院會，最後15條基本上三黨團的版本都是不予修正，民進黨要發言、有異議、又要杯葛、又要贊成，即使是依照現行條文不予修正，民進黨團仍不同意，議事才會延宕，民進黨應該要好好向國人說明。

洪孟楷也說，韓國瑜日前被立委強抱造成腰部受傷，但韓國瑜私底下說不會怪任何人，韓國瑜認為沒有人蓄意傷害他。韓國瑜願意中立主持議事，民進黨團仍持續製作侮辱的海報、手板修理韓國瑜，應為此道歉。民進黨團也欠維持議事中立及專業的秘書長周萬來一句道歉。

國民黨立委陳玉珍說，國民黨團充分尊重少數，做到賴清德總統說到的「多數尊重少數」，也希望賴清德以總統的高度，呼籲支持者不要在同胞裡找敵人。

民進黨 國民黨 韓國瑜

上一則

中捷被砍少年 父母：原諒嫌犯

下一則

補教師附和「社運妹最好上了」遭炎上 2機構速解約永不錄用

延伸閱讀

台立院外湧入8萬人 高喊：沒有討論不是民主

台立院外湧入8萬人 高喊：沒有討論不是民主
拚國會改革法案三讀...藍白避節外生枝 報告事項退278案

拚國會改革法案三讀...藍白避節外生枝 報告事項退278案
台立院舉手表決挨批人大化 傅崐萁：柯建銘拒絕安靜按表決器

台立院舉手表決挨批人大化 傅崐萁：柯建銘拒絕安靜按表決器
行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜 首度面對面溝通

行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜 首度面對面溝通

熱門新聞

鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警平時樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，就連同事都十分訝異。(翻攝自YouTube )

台女警缺錢下海？傳遭自己人檢舉 調職記過處分

2024-05-20 20:25

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」