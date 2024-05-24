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綠白委林淑芬、麥玉珍出拳 民眾黨要求為脫序行為道歉

記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院今天續審國會改革法案，一早朝野立委為了搶占議場主席台與訴求標語互相爭鋒，民眾黨立委麥玉珍（右）遭民進黨林淑芬揮拳落淚，國民黨立委徐巧芯（左）趨前安慰。(記者潘俊宏／攝影)
立法院今天續審國會改革法案，一早朝野立委為了搶占議場主席台與訴求標語互相爭鋒，民眾黨立委麥玉珍（右）遭民進黨林淑芬揮拳落淚，國民黨立委徐巧芯（左）趨前安慰。(記者潘俊宏／攝影)

立法院今天繼續審查國會改革法案，藍綠白立委一早為布條標語位置起衝突，民眾黨立委麥玉珍、民進黨立委林淑芬動手扭打，事後互控對方先出拳。民眾黨團今發聲明，要求民進黨主席暨總統賴清德要求綠委為脫序行為道歉。

民眾黨表示，林淑芬的一拳打在麥玉珍臉上，也重傷台灣民主，民進黨暴力已經不是第一次，5月17日院會林淑芬就推打麥玉珍，導致麥手臂受傷，今天林淑芬再次攻擊、毆打麥；民眾黨嚴正譴責民進黨立委的暴行，要求民進黨、賴清德展現高度與格局，請民進黨立委為自己脫序行為道歉。

民眾黨指出，直播畫面清楚拍下，林淑芬從議場台階下來後，為了要麥玉珍「讓路」，連推了麥玉珍三次，第三次力道之大，讓麥玉珍明顯往前傾。民眾黨稱，麥玉珍感覺到攻擊，所以回頭舉手揮舞，但並沒有碰到林淑芬；不過林淑芬竟直接揮拳毆打麥玉珍左臉。

民眾黨表示，林淑芬揮拳力道之大，讓麥玉珍左臉立刻紅腫，但林淑芬卻滿臉不屑笑著、甩布條離開，事後還在議場外反控麥玉珍先動手。林淑芬選區內有多少新住民和移工為了台灣經濟和自己的生計努力，無時不刻想著融入台灣，但林淑芬卻不斷針對新住民麥玉珍。

民眾黨譴責，林淑芬的一拳就像告訴新住民，「不要以為你們跟我們是一樣的」、平等的、「不要擋路」等，傷害了新住民的心也傷害了台灣民主。民進黨在選舉時分化人民、歧視新住民，把陸籍配偶與新住民塑造成洪水猛獸；進了國會，更遮掩不了對新住民的輕視排擠。

民眾黨批評，民進黨比人頭比不過就比拳頭，比拳頭比不過就開始造謠，立法院本來就採多數決，民進黨卻不尊重民主程序，一直要翻桌，不斷用假訊息或進行暴力攻勢，這樣是在戕害台灣民主、動用暴力使民主倒退，要求賴清德要施暴立委、民進黨團向麥玉珍、民眾黨道歉。

藍綠白立委一早為布條標語位置起衝突，民眾黨立委麥玉珍、民進黨立委林淑芬動手扭打，...
藍綠白立委一早為布條標語位置起衝突，民眾黨立委麥玉珍、民進黨立委林淑芬動手扭打，事後互控對方先出拳。民眾黨立委林國成今早在國是論壇談起此事，並在議場屏幕播放林淑芬向麥玉珍揮拳畫面。(記者歐陽良盈/攝影)

民進黨 賴清德 洪水

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