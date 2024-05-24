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王必勝轉戰開發金 藍委諷「去金控做醫療」

台灣新聞組／台北24日電
開發金控今日發布新聞指出，旗下中華開發資本（簡稱開發資本）擬於明日董事會通過後，延聘衛福部前政務次長王必勝擔任資深副總經理。（本報資料照片）
開發金控今日發布新聞指出，旗下中華開發資本（簡稱開發資本）擬於明日董事會通過後，延聘衛福部前政務次長王必勝擔任資深副總經理。（本報資料照片）

衛福部前政務次長王必勝卸任後動向受關注，開發金控昨發布新聞稿指出，子公司中華開發資本擬於今天董事會通過後，延聘王必勝擔任資深副總經理。他是開發金繼延攬具有前副閣揆、前經長身分的沈榮津出任副董事長以後，第二個被開發金延攬的前政務官。

國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨官員卸任後照樣吃香喝辣不避嫌，王必勝既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？國民黨立委賴士葆質疑，「金融業財團在找門神」，王必勝要如何管金融？想必就是去幫金控公司與政府打通關之用。

王鴻薇質疑是否違反旋轉門條款？並指出傳出王必勝的年薪800萬元(台幣，下同），比先前傳出王必勝要去的部立桃園醫院院長薪水還高，開酸「當民進黨官員卸任照樣吃香喝辣，完全不避嫌」「吃銅吃鐵什麼都敢，都不怕吃太撐了噎死？」

王必勝晚間也於臉書對此回應，並開砲王鴻薇：「我一介平民，憑我自己的力量應純私人公司邀請去工作，跟民進黨跟政府都毫無關聯，這樣也不行，藐視國會了嗎？」還嗆「來罰我，我等你！」

王鴻薇也批評，經濟部前部長王美花轉任台新金獨董，本來就有觸犯「旋轉門條款」之嫌，丈夫顧立雄還任國防部長，王美花卻完全不用避嫌，相當離譜；加上沈榮津，綠營卸任官員大剌剌不避嫌「當門神」，難道不覺得會有礙社會觀瞻嗎？

開發金新聞稿指出，開發資本管理多檔基金，規模達新台幣560億元，著重投資多項產業，其中因應人口高齡化、健康檢測諮詢、疾病預防、數位醫療等多元生醫投資，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，因此延聘王必勝擔任資深副總。

開發金強調，王必勝加入團隊，對開發資本協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬，將如虎添翼。

王必勝14日獲前總統蔡英文頒授景星勳章，他當時即於臉書發文表示，將暫時結束27年的公職生涯，計畫朝向截然不同的領域發展。

今年民營金融業者大舉延攬前政務官，可說是歷年之最。除王必勝、沈榮津、王美花，曾任金管會主委的國民黨前立委曾銘宗則出任富邦金副董事長；王必勝則是上述官員中，唯一沒有財經背景的人。外傳王赴開發金後年薪達800萬元，但開發金對此不願證實。據了解，副總級年薪至少500萬元，其他就要看績效。

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