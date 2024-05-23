台立院舉手表決挨批人大化 傅崐萁：柯建銘拒絕安靜按表決器

立法院會今(24)天續審國會改革法案，國民黨立委清晨5時30分陸續集結，整軍完畢後，國民黨立委手持「國會改革，還權於民」的布條，並舉行記者會。(記者王千豪／攝影)

立法院會17日審查國會改革法案以來，以舉手表決方式進行表決，遭民進黨 批評國會人大化。國民黨 團總召傅崐萁今(24)天表示，朝野協商希望各黨能坐在位置上表決，大家安安靜靜地用表決器踐行民主，但民進黨團總召柯建銘拒絕簽字。

立法院會今天續審國會改革法案，國民黨立委清晨5時30分陸續集結，整軍完畢後，國民黨立委手持「國會改革，還權於民」的布條，並舉行記者會。

傅崐萁表示，520新政府上台，新國會應該要有一個新的氣象，對於人民期盼多年國會改革，是否能夠落實，但17日、21日兩次院會，看到立法院充斥了暴力攻擊以、議事干擾，這就是民進黨試圖讓國會改革沒有辦法通過，甚至人身威脅恐嚇。

傅崐萁指出，昨天晚上，立委收到送菊花，深切的恐嚇的意味，並且在外用文攻武赫。傅更指控，民進黨調動中南部黑道，對立委做人身威脅、恐嚇，除要求內政部 警政署必須提供安全保護外，行政院也要對立委的安全負完全責任。

至於舉手表決被批評，傅崐萁指出，民進黨用竊盜的手段偷走表決器的表決卡，讓議事沒有辦法順利進行。朝野協商時，希望各黨能夠坐在位置上表決，大家安安靜靜地用表決器表決，以此來踐行民主、國會正義，但柯建銘拒絕簽署。

傅崐萁強調，民進黨用暴力威脅的手段對付在野黨立委，但邪不勝正，打不死的鳥叫做鳳凰，他們絕對會奮戰到底，為全國國人、為台灣民主打開新頁，也希望大家能夠關注過去在委員會當中，民進黨用什麼樣的態度來面對國會的改革。