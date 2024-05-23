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蔣萬安行李大開箱 出訪必帶1物「防應酬」

記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安自豪稱自己絕對是有計畫的「J型人」，果然行李箱一打開，裡頭衣物分類井然有序。(引用自蔣萬安Instagram)
蔣萬安自豪稱自己絕對是有計畫的「J型人」，果然行李箱一打開，裡頭衣物分類井然有序。(引用自蔣萬安Instagram)

台北市長蔣萬安上周出訪東京，Instagram貼出幕僚突襲檢查蔣市長行李箱影片。蔣自豪稱自己絕對是有計畫的「J型人」，果然行李箱一打開，裡頭衣物分類井然有序，蔣萬安也自認自己的行李箱家私(台語，指用品)是多了一點，不過都有收得好好，並且還自帶音效稱「登愣...我的行李很整齊、很棒吧！」

不過幕僚覺得最勁爆的，竟是蔣萬安行李也帶了運動手臂用的健身器材，蔣萬安還一副稀鬆平常地說「就運動啊！就是怕應酬吃太多。」幕僚也突襲蔣萬安的飯店房間浴室，發現神秘小袋裡面有牙刷組、防曬、藥品、遮瑕膏……，甚至還被幕僚發現，原來蔣市長行程滿檔靠的就是人參精來補元氣。

也正因為這是蔣萬安市長出訪行李第一次大曝光，吸引大批網友按讚，網友認證蔣萬安的行李真的「整齊有序」，也有網友大讚蔣市長「真的愛乾淨！」

蔣萬安這次出訪日本東京四天三夜，已在上周六返國，不過幕僚這趟也突襲蔣市長出訪的行李箱是不是亂七八糟？裝了什麼東西？結果蔣市長行李箱超級整齊，他也自曝都是自己整理，而且「習慣多帶，也不要少帶」，果真這次為了參觀東京大巨蛋，身為味全龍迷的蔣，還特地帶了印有龍字英文的味全龍隊厚T，但當天參觀時，蔣萬安根本還是穿西裝，果然多帶、沒派上用場。

蔣萬安出訪還不忘帶健身器材，怕應酬吃太多，晚上抓空檔練練身體。(引用自蔣萬安In...
蔣萬安出訪還不忘帶健身器材，怕應酬吃太多，晚上抓空檔練練身體。(引用自蔣萬安Instagram)
這次為了參觀東京大巨蛋，身為味全龍迷的蔣，還特地帶了印有龍字英文的味全龍隊厚T，...
這次為了參觀東京大巨蛋，身為味全龍迷的蔣，還特地帶了印有龍字英文的味全龍隊厚T，但當天參觀時，蔣萬安根本還是穿西裝，果然多帶、沒派上用場。(引用自蔣萬安Instagram)

日本

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