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速徵碳費 彭啟明：價格0也要開徵

記者胡瑞玲、陳儷方／台北23日電

環境部長彭啟明昨首度赴立法院答詢，多名立委關心碳費進度及開徵後的影響，彭表示，「（碳費）這台車一定要趕快開，縱使價格是零也要開」，並指碳費對助漲電費較無影響，但對推升房價上漲的情況會再了解。彭強調，碳費只是工具，期許任內可以發展多元工具、促進多元減碳

國民黨立委王育敏質疑，碳費審議委員會不敢碰觸碳費費率的深水區，到目前為止，雖然有開會，但好像等於沒有開，是否環境部早已有腹案，但因業者有意見才不敢提出來？並反問彭啟明「這台車你敢不敢開？」

國民黨立委蘇清泉則憂心碳費開徵後，是否影響台電10月續漲電價？民進黨立委林月琴提到，目前已看到有建商因碳費開徵，新建案的房價跟著漲，要求環境部應盡速查核，並成立聯合稽查小組。

彭啟明表示，碳費一定要趕快上路，「即便價格是零，也要趕快開」，但當中還有很多細節需要處理，包含制度、氣候法所設下的規定等；而且還有別的作法要向先進國家學習，例如日本或新加坡對碳費（稅）的相關配套。

彭啟明說，台電若提出減碳計畫且有減排動作，將適用碳費的優惠費率，較不受影響，預期對電價的影響也不大。至於是否助漲房價，會再去了解，必要時也會啟動稽查小組，並於一周內提出報告。

環境部次長施文真補充，前三次碳費審議會沒涉及碳費費率，預計6月底、7月初會召開第四次審議會，目前依審議會委員建議，依照不同費率做不同程度衝擊的情境模擬，並於下次審議會中提供給委員參考、討論。

此外，有立委關注目前環評委員名單中較少環團代表，建議納入。彭啟明表示，明年中將遴選下屆環委，將遵照立委建議，透過開放政府方式，讓更多環團參與環評會議、表達意見。

針對立委關切台電發電碳排減量，指核3廠兩部機組今年7月及明年5月停機後，接替的燃氣發電將增加溫室氣體排放量；台電發言人副總蔡志孟說，台電持續推動再生能源，希望再生能源增加的速度趕得上核電減少的速度，加上火力發電部分已推動多年「減煤增氣」，整體來說，仍可使台電的電力排碳係數下降。

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