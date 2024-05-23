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新聞評論／恢復獨立機關的超然 是賴清德憲政責任

聯合報社論
賴清德總統呼籲在野黨尊重少數，並審慎思考相關法案對現行憲政體系所造成的影響。(本報資料照片)
賴清德總統呼籲在野黨尊重少數，並審慎思考相關法案對現行憲政體系所造成的影響。(本報資料照片)

甫就任總統的賴清德，除須面對複雜的政經情勢，馬上就要處理的，還有各獨立機關人事提名。蔡英文時期，在民進黨一黨獨大及其一意孤行下，獨立機關幾皆喪失了獨立精神，淪為民進黨附隨組織。未來4年，各獨立機關都將由賴政府重新提名，如何使其運作回歸常軌，將是重要課題。

過去8年，「獨立機關不獨立」的亂象罄竹難書。屬於一級憲政機關的司法院和監察院，前者無論是院長許宗力或大法官，幾乎皆以「為民進黨服務」為目標。至於監委的提名，也無不以政治酬庸為主要考量。陳菊擔任監察院長，更創下「被監察院調查者擔任監察院長」惡例。監院運作為民進黨護航、整肅在野黨行徑，數不勝數。

如此亂象，亦蔓延至二、三級獨立機關。如近日才傳出蔡總統「喬人事」的通訊傳播委員會（ＮＣＣ），已成民進黨掌控媒體的頭號打手；應確保選務中立的中選會，兩任主委陳英鈐、李進勇都是一面倒傾向綠營。不當黨產委員會和促轉會更成「東廠級」打手，專門整肅國民黨。所謂的獨立機關，已失去超然和中立。

更有甚者，即連政治色彩較低的獨立機關也不時出現亂象。如運安會前主委楊宏智頻繁於上班時間搭公務車泡湯、訪友還報公帳，因而「被請辭」丟官；核安會前身的原能會前主委謝曉星，則因對女部屬性騷擾而狼狽下台。蔡政府時期的「獨立機關」，酬庸且藏汙納垢，成為紊亂國家運作的亂源。

這一切亂象，當然與總統和閣揆的提名不當有關，也是過去8年民進黨一黨獨大、葷素不忌通吃的具體表現，無論人選爭議再大，都能輕易過關。但如今立院三黨不過半，這樣的亂象必然受到節制。賴總統就職演說已表現體認到這個政治新局，加上他一向的道德標準，應該會更謹慎行事。

賴總統未來4年，包括司法、監察兩院，所有獨立機關人事都將任期屆滿，必須重新提名。今年7月ＮＣＣ正副主委和兩名委員將率先登場，接著是8月底的不當黨產委員會和考試院，10月底則有包括司法院長在內的7位大法官，明年還有中選會提名，後年則是監察院和核安會。賴清德任期屆滿前一年，則將再提名4位大法官。

亦即，賴清德的4年任期，無論連任與否，都攸關獨立機關運作甚鉅。民主政治的獨立機關，應超乎黨派，獨立行使職權，不受政治力干擾。無論從體制設計或政治現實看，賴總統與其閣揆都不可再「蔡規賴隨」，將獨立機關當成黨派酬庸分贓的工具。

問題在，賴總統上任後面對的第一個人事案，是蔡英文卸任前提名的4名ＮＣＣ委員及正副主委，仍暴露了民進黨的一意孤行。蔡、賴兩位前後任總統和陳建仁、卓榮泰兩位前後任閣揆仍採黑箱作業，甚至傳出蔡總統及媒體大亨干涉人事的傳聞。起手式即如此拙劣，未來的人事和運作，恐將引發朝野猜忌廝殺，甚至演成人事不定而機關停擺的結果。

對此，賴政府必須及早思考因應之道。首先，要放下「贏了總統，就整碗捧去」的權力執念，提名前充分徵詢在野黨及社會各界意見。其次，回歸獨立機關的精神和職責，用人唯才唯德不唯黨，洗刷「獨立機關成民進黨附隨組織」的惡名。此外，最近國會改革法案中的強化人事同意權，包括公聽會、審查期、半數立委同意、不得為虛偽陳述或資料不實等，均有助於立院提升審查品質，應速完成立法；至於在野黨更應嚴格把關，汰劣存優，將國家運作帶上健全方向。(轉載自聯合報社論)

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