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新聞眼／衝突加劇？民主典範？ 全在賴一念之間

記者 王千豪
賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說。(記者余承翰/攝影)
賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說。(記者余承翰/攝影)

國會改革法案自17日審查以來，朝野衝突不斷，立委在國會殿堂扭打成一片的畫面放送至全世界，讓台灣引以為傲的民主蒙上暴力陰影。昨天好不容易朝野氛圍似有緩和，民進黨團總召柯建銘一句「釋憲結果出來前，賴清德總統不會到國會」，再次觸動在野黨敏感神經。

過去8年，民進黨常憑藉人數優勢強行通過爭議法案，新國會三黨不過半，誰都不能再「鴨霸」，必須尋求政黨合作才有機會推動修法，國會改革法案也是如此。更何況，過往民進黨在野期間也曾提出國會改革法案，代表朝野都認為國會改革勢在必行。

賴清德就職演說談到「三黨不過半，代表朝野政黨都能分享各自理念」、「立法院的議事運作應該遵守程序正義，多數尊重少數、少數服從多數」。此次藍白共提再修正動議，不也是在野黨立委彼此分享各自理念，展現背後所代表過半民意的期盼嗎？

國民黨、民眾黨依照議事程序，將國會改革法案從一讀、委員會討論、委員會協商，再到17日立法院長韓國瑜多次召集協商，過程歷經多次討論，民進黨怎能還對群眾傳達「拒絕黑箱」、「沒有討論、沒有民主」等錯誤訊息？甚至以此煽動群眾情緒，企圖抹黑抹紅新國會所乘載的新民意。

執政黨若認為藍白共提的國會改革法案違憲，理應聲請釋憲而不是在國會拳頭相向，面對不同意見以暴力或錯誤資訊煽動群眾仇視在野黨，不僅破壞朝野團結，還會撕裂國家團結。

賴總統應正視新國會的新民意，約束民進黨立委種種行為，而非放任朝野衝突不斷擴大，否則影響不僅是新內閣施政，遭殃的更是老百姓。

國會要繼續暴力衝突、停擺，還是成為民主典範？當立法院表決通過總統國情報告時，要不要做個守憲的總統，尊重民意？全在賴總統一念之間。

民進黨 賴清德 國民黨

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