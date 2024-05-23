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柯建銘：合憲前 賴清德不到立院 藍：除非違憲 賴應去

記者蔡晉宇、王千豪／台北23日電
賴清德總統20日以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說。(本報資料照片)
賴清德總統20日以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說。(本報資料照片)

賴清德總統是否到立院國情報告？即將攤牌。民進黨立院黨團總召柯建銘昨接受網路節目「齊有此理」專訪表示，面對在野黨在國會強行要通過一連串違憲法案，民進黨會提出釋憲，他判斷「合憲前，賴清德恐不會赴立院國情報告」。

黨政人士重申，賴清德態度不變，如同賴曾說過的，只要立院邀請，根據憲法和現行法律安排，會欣然赴會。

柯建銘昨接受專訪表示，總統到立法院國情報告是依據「憲法」，不是來備詢的，如果合法合憲，賴清德總統一定來；被問到在釋憲結果出爐前，賴清德是否不會來國會？柯反問主持人，「假如妳是賴總統，你會來喔？不可能吧！」

柯建銘表示，在野黨現在瞎搞，關鍵條文包括要求總統國情報告即時回答，還要納入調查權、聽證會、藐視國會罪，難道是要對賴清德口頭質詢、即問即答，再以虛偽陳述抓起來，等8年卸任後再關嗎？他也思考，除了針對法案內容釋憲外，程序問題是不是也可以釋憲。

柯建銘昨在民進黨中執會指出，原本在野黨盤算17日通過所有國會擴權法案，最快24日就要賴到立院國情報告，「在民進黨團奮勇作戰下，這個計畫不會實現了。」

國民黨立委李彥秀批評，柯建銘根本把自己當太上大法官，總統赴立院國情報告是三黨共識，賴清德也允諾前來，「即問即答更曾是民進黨長期主張，民進黨是忘記了還是害怕想起？」除非未來被解釋為違憲，三讀後就是國家法令，任何人都要遵守，包括賴清德。國民黨立委楊瓊瓔說，賴清德是罕見的「雙少數」總統，對在野過半的國會，本就有義務更積極跟民意溝通。

立法院會24日將繼續處理國會改革法案，審查聽證權、刑法增訂國會藐視罪等條文，朝野為新一波議事攻防暖身備戰，國民黨團總召傅崐萁昨晚已率藍委在議場前排隊守夜，要搶排案權；民進黨團將祭出海量登記發言戰術，並準備「祕密武器」，訴求公開透明，相關民間團體發動明集結立法院聲援民進黨，國會將再上演表決車輪戰。

傅崐萁表示，國會改革表決版本很多當年民進黨也曾提出，司法委員會也是從早審到傍晚，「民進黨一來就在罵人」，根本不想審法案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨委員前天發言權被立法院長韓國瑜沒收，會持續捍衛發言權。

立委在院外大打輿論戰，藍委吳宗憲說，民進黨抨擊在野黨提的法案可直接調查人民，恐成為「查水表條款」，但國會調查是針對大型企業，不會調查麵店老闆、一般人民，綠委根本胡說。

立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立委數度發生肢體衝突。(記者許正宏／...
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立委數度發生肢體衝突。(記者許正宏／攝影)

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