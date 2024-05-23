我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜 首度面對面溝通

台灣新聞組／台北23日電
行政院長卓榮泰(前左)22日拜會立法院長韓國瑜(前右)。(記者邱德祥／攝影)
行政院長卓榮泰(前左)22日拜會立法院長韓國瑜(前右)。(記者邱德祥／攝影)

國會改革修法朝野大戰暫歇，行政院長卓榮泰昨天依慣例拜會立法院長韓國瑜，兩人首度面對面溝通。卓榮泰說，人民會希望看到行政立法溝通順利、中央地方團隊配合良好；韓國瑜則稱「吵吵鬧鬧終究會過去」，為長遠著想，好好規畫、留下建設或影響，才對人民有益。

卓榮泰昨率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、副秘書長王貴蓮及發言人陳世凱，拜會韓國瑜及立院副院長江啟臣。韓、江特別到立法院一樓正門接待。

朝野為了國會改革爭鋒相對到前天深夜，民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄昨等待卓榮泰時，與韓國瑜、周萬來等人有說有笑，吳思瑤問韓國瑜「有沒有休息一下？」韓微笑點頭示意。

雙方步入立院會客室時，韓國瑜說，卓榮泰責任重大，未來會很辛苦。卓榮泰感謝立法院排定5月31日院會讓行政院進行施政總質詢，接著稱「行政院新團隊沒有蜜月期」，將加速解決具急迫性且爭議較少的福國利民法案，其中「打詐四法」希望立法院能盡速通過。

卓榮泰曾任第四、五屆立委，韓國瑜先歡迎卓榮泰「回娘家」。韓國瑜接著提出三大關切重點，包含全台環島高速鐵路連網不能再等、打通中央山脈讓西台灣及東台灣的生命力暢通，還有台灣下一代雙語教育，希望台灣的孩子可以像新加坡一樣用中文走遍華人圈，用英文走遍全世界。

對於未來朝野如何合作？卓榮泰表示，除了要求行政團隊秉持行政中立、依法行政，更要做到誠意溝通、人民優先，「期望將來行政、立法兩院能夠彼此合作、互動良好，帶給人民新的期待」。韓國瑜則稱，三黨為了國家利益的立場一致，希望在第二會期能將政治性、衝突高的議題往後挪，共同推動福國利民法案。

韓國瑜 新加坡 華人

上一則

寶林4死成懸案 邦克列酸納專案稽查

下一則

永豐停產後遺症 輸液恐缺到10月

延伸閱讀

卓榮泰赴立院拜會 韓國瑜：配合政院優先推民生法案

卓榮泰赴立院拜會 韓國瑜：配合政院優先推民生法案
綠嚴厲譴責韓國瑜周萬來 未遵守程序正義

綠嚴厲譴責韓國瑜周萬來 未遵守程序正義
賴清德拚多元綠能穩定供電 卓榮泰：不放棄非核家園

賴清德拚多元綠能穩定供電 卓榮泰：不放棄非核家園
國會明再戰 柯建銘：若續協商 願向韓國瑜道歉

國會明再戰 柯建銘：若續協商 願向韓國瑜道歉

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心