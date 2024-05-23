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京華城翻版？ 綠控柯市府：讓新光醫院賺近11億

記者鍾維軒、林縉明╱台北23日電
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

北市3大案延燒，綠營昨再爆，柯市府不僅讓新光人壽在北士科受益，還讓新光醫院擴建新院區時從工業區變更為醫療專用區，容積更從200%變為365%，前後價差台幣10.7億餘元(約3312萬美元)，根本是京華城翻版。都發局回應，都委會依當時建築法令計算容積，並非因變更用地，容積量才大幅增加。

民眾黨發言人戴于文表示，變更成醫療用地後，增加的容積以醫療專戶回饋、健保病床回饋、環境改善回饋等方式讓市民受惠；以市價及營建成本的價差之50%計算，幾乎已成為工業區變更為醫療專用區的通則，呼籲議員不要為了抹黑柯文哲而天馬行空。

市長蔣萬安說，他是第一次看見這些資訊，數字確實非常龐大，後續會詳細了解事件全貌，一周內回覆議員。

台北市議會昨總質詢，民進黨議員洪婉臻指出，新光醫院2005年2月曾希望能納入北士科都市計畫，當時沒和市府達成協議；2014年柯文哲就任台北市長、2017年新光醫院再度陳情都市計畫變更。

洪婉臻表示，2019年11月新光家族吳欣盈獲民眾黨提名立委，2021年4月北市都委會就通過新光醫院都市計畫變更，同年新光人壽又標得T17、T18，新光醫院都市計畫變更在2022年6月公告實施，吳欣盈隔年獲民眾黨提名副總統候選人。

洪婉臻說，台北市變更醫療用地共20例，但新光賺得特別大，當時有里長反對提高容積，憂心土地使用強度過高，但仍從原本容積200%，直接蓋到369.9%，超過法定容積，又因變更土地使用分區，樓地板面積變為3906.2坪，容積價差高達10億7820萬。

洪婉臻表示，柯市府還給予特權條款，連回饋金都比其他醫院還少，依「台北市建築基地開發許可回饋辦法」，應給優惠容積所增淨收益70%，例如，和信醫院容積350%、要求回饋加成1.5倍、回饋金10年免息分期。新光醫院只給50%回饋金，沒有加成、20年免息分期，市府對於新光醫院是「多給少拿」。

都發局回應，新光醫院因有擴建醫學中心需求陳情變更用地，經內政部都委會決議，容積增加回饋比照2009年北投區和信醫院，以變更前後容積開發淨收益差額的50%計算，其他回饋項目均依都委會決議辦理。

柯文哲 健保 內政部

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