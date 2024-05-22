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黑白集／執政還在告洋狀 搬壓箱絕活賣慘

黑白集
綠委林楚茵宣稱國際憂心台灣「國會擴權」，30位國際學者聯署「嚴正關切」。(本報資料照片)
綠委林楚茵宣稱國際憂心台灣「國會擴權」，30位國際學者聯署「嚴正關切」。(本報資料照片)

朝野為國會改革法案大打出手，民進黨不只找學生和毒販加盟，還求來美國爸爸助威。綠委邀請AIT前台北處長司徒文登台，指控藍白透過立院擴權，奪取行政部門權力。拿著手機讀稿的司徒文充滿諷刺感：美國人主張中國大陸應接受美式民主，分權制衡，卻在台北協助少數總統閹割國會。

綠營捍衛「立法局」搬出壓箱絕活。五一七重演「拳頭戰人頭」，還加映「太陽花」，連戒嚴時期黨外告洋狀都復刻播出。民進黨已產出第三個總統，還要告洋狀賣慘，豈不戳破賴清德「壯大國家、世界舵手」的牛皮？找外國人助陣朝野攻防，賴政府不也是利用境外勢力干預內政？

綠委林楚茵宣稱國際憂心台灣「國會擴權」，30位國際學者聯署「嚴正關切」。除司徒文及楊甦棣兩位前台北處長，還有海外獨派。也有拿外交部獎學金的雜牌學者，此人最知名「學術成就」，是預告北京當局將在賴清德過境美國時攻打東沙。

聯署名單來路不明，由此可知為何外交部不願讓韓國瑜插手民主基金會運營。花公帑僱國際傭兵攻擊在野黨，水很深呢！

AIT前官員等「高貴的民主友人」，未必了解法案爭議，卻協助賴政府壓制在野監督，不知會否心虛。也許，川普從白宮號令平民攻進國會山莊後，美國人便已失去對民主的信仰與尊嚴。

賴清德 民進黨 AIT

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