民團萬人立院抗議 6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

立法院會21日繼續處理國會改革法案，數十個民間團體在院外集結抗議。(記者胡經周／攝影)

立法院會昨繼續處理國會改革法案，議場內有朝野立委吵得不可開交，立法院外則聚集多個民間團體抗議。儘管間歇雨勢不斷，入夜後持續有學生湧入現場，人潮從青島東路蔓延至中山南路，主辦單位宣布人數突破1萬5000人。

不過，TPOC台灣議題研究中心整理網友對議場衝突的態度，有6成5民眾力挺藍白兩黨或國會改革法案，批評藍白陣營或反對國會改革法案的僅2成5，還有1成網友看不慣立法院打打鬧鬧。發動杯葛的民進黨 立委好感度甚至被國民黨 立委超車，負面聲量暴增到11.2萬則。

昨天經濟民主連合、台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、地球公民基金會等超過40個公民團體，在立法院外集結發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，從上午9時輪流排班至午夜12時；本周五將再度原地集結，抗議立法院違背民主程序。

民眾在青島東路手舉太陽花，高喊「民主已死，國會輓歌」、「國眾黨不倒，台灣不會好」等口號；現場群眾年輕人大多不滿民主開倒車，長者則批評國會擴權、違法亂政。

國民黨雖未發動群眾到立法院外支持，但國民黨中央新媒體部十多名成員成立臨時戰情室，昨天進駐國民黨立委辦公室，協助立委直播議場內狀況、做網路圖卡等，向網路群眾解釋國會改革、議事內容等。國民黨立委也互相串聯，連結直播、圖卡等，在網路上擴散影響力。

而儘管民進黨極力訴求程序不正義，卻未獲得多數選民認同，高達18％網友表示「支持國會改革」，贊同綠營論述批評「法案沒有討論直接審查」占比僅14％，還有高達13％網友分別表示「下架民進黨」和「為國民黨立委們加油」。

另有12％言論主張「應罷免 藍白立委、解散國會」，11％網友批評「在立法院打架才是藐視國會」，10％言論批評在立法院外聲援民進黨的群眾是「職業學生」，甚至酸這是「大型面試現場」，還有9％言論表態力挺議事運作，為立法院長韓國瑜加油。

TPOC指出，總體而言，表達支持國民黨與民眾黨，或力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約占6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右，剩下還有1成左右的網友，看不慣立法院打打鬧鬧的亂局。

TPOC進一步分析藍綠白立委的網路正負聲量好感度，儘管三黨立委整體的負面聲量均大於正面聲量，但國民黨立委整體好感度最高，達0.34，反觀發動強力杯葛行動的民進黨立委整體好感度約0.24居於下風，與國民黨立委共同提出再修正動議的民眾黨立委，好感度0.21敬陪末座。

TPOC指出，許多網友認為，藍委終於團結抵抗執政的民進黨，為過去8年在立法院被綠營強勢碾壓「出了口氣」，有不少國民黨支持者透過社群平台批評民進黨立委試圖癱瘓議事的舉措，砲火相當猛烈，導致民進黨負面聲量高達11.2萬則，拖垮好感度。