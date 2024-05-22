審國會改革法案 綠委頭綁白布條 被譏觸賴霉頭

國會改革法案 二讀重點條文 製表／鄭媁

立法院昨天繼續審查國會改革法案，在野黨團清晨就集結在國會議場大門，民進黨 立委也於上午6時50分到場。大門一開，雙方衝搶進場，由於國民黨 立委邱鎮軍、顏寬恆等人擋在門口，加上位置優勢，使藍營立委搶得先機，占領主席台。

民進黨團總召柯建銘呼籲立法院長韓國瑜，只要一句「繼續協商」，就能改變一切，「搶救國會就在你一念之間」。民眾黨團總召黃國昌則喊話民進黨團，不要試圖用暴力，阻礙議事。

國民黨團清晨5時許已在議場前完成集結，民眾黨團一早也聚集在議場外，民進黨團則是上午6時50分前往議場前排隊；等待議場開門過程，藍綠立委隔空嗆聲，國民黨立委先喊「要排隊、要開會，民進黨愛說謊」，民進黨立委不甘示弱反嗆，「國民黨愛造謠、在排隊，請閉嘴」。

國民黨團昨明顯事先分配好戰略，部分立委衝入議場，另一批身形較為壯碩的立委擋在議場大門口，邱鎮軍一個人便將大門擋下，導致部分民進黨立委難以進入，國民黨立委成功搶占主席台。

民進黨團會前在議場前集結，51名立委頭戴「民主已死」白布條，嚴厲譴責藍白是賣台集團，柯建銘批評，今日香港就是明日台灣，國家已來到生死存亡時刻，他代表民進黨向賣台集團提出歷史三大拷問：「要求協商討論有這麼困難？設定在賴清德 就職前是大陸領導人習近平要求的？藍白立委辛苦選上是來賣台的嗎？」

王鴻薇則諷刺，五二○賴清德總統剛就職是喜事，為什麼昨早就出現白布條、 觸賴清德的霉頭，民進黨不要作秀過頭。

對於立法院外有民間團體手舉「尋人啟事」標語，黃國昌表示，尊重場外不同意見，希望基於事實討論，法案審查過程沒有黑箱作業，呼籲民進黨不要造謠生事。

昨天下午，韓國瑜宣讀議事時，突有太陽花丟向主席台；經查本是丟向黃國昌，但因差點丟到韓國瑜，令一旁的國民黨立委徐欣瑩、張嘉郡趕忙舉起手板擋下。

由於上周五發生激烈衝突，國民黨立委預先備好祕密武器。黨團發給每名立委一個黑色大袋子，裡面裝著密錄器、手套、護膝護肘、袖套。

至於上周五在院會受傷的民進黨立委沈伯洋、郭國文，昨天現身立法院時，沈頭綁紗布到場，郭則穿著護腰。沈伯洋受訪表示，頭還是有點暈，頭戴紗布主要是要保護頭部，避免二次傷害。