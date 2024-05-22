新聞評論／賴總統應站在憲政高度 促成國會改革立法

賴清德總統就職演說第一段就談行政立法協調合作，呼籲政黨合作，多數尊重少數、少數服從多數，避免衝突。(記者余承翰／攝影)

國會改革法案在五二○前引爆朝野衝突，五二○後再戰，賴清德 總統的態度備受關注。賴總統就職演說第一段就談行政立法協調合作，呼籲政黨合作，多數尊重少數、少數服從多數，避免衝突；但他強調全民期待理性問政、立院議事應遵守程序正義、朝野政黨推動法案都應合乎憲法，則被解讀為暗批國會，為合作設條件。對於國會改革來說，賴總統的談話值得進一步討論。

賴總統誓言將依據中華民國 憲政體制，帶領國家勇往前進；他也站在總統的憲政高度討論行政立法協調合作，提醒注意法案合憲性。不過，正是從憲政高度來看國會改革，更凸顯相關立法的迫切性。賴總統期勉行政立法協調合作，共同推動國政，而國會改革正是恢復分權制衡、理順行政立法關係、重建憲政秩序的重要關鍵。否則，過去八年民進黨 一黨獨大，立法院長期淪為行政院立法局，任由府院黨予取予求，甚至面對閣揆欺凌、閣員羞辱只能唾面自乾，難道是正常的憲政運作嗎？

民進黨阻擋國會改革法案，綠委挾賴清德諭令「反守為攻」，不惜焦土作戰，還出現抱摔女藍委、搶奪立院秘書長文件等不入流動作，並動員學生、民團與側翼圍擊，甚至找來國際學者助勢。揆其理由，不外乎破壞憲政規範、擴張國會權力、侵犯行政權力、違反程序正義等。而立院衝突後，賴清德臉書貼文對民進黨立委慰勉有嘉，就職演說內容也被認為意有所指。

但這波國會改革的意義，其實沒有破壞憲政規範，反而是捍衛憲法分權制衡原則；不是國會擴權，而是拿回原本就屬憲法賦予國會的立法權；也沒有侵犯行政權，而是恢復長期遭到行政權壓抑閹割的國會功能。至於賴清德以降念念叨叨的程序正義，雖然走過民進黨八年輾壓式立法後，聽來倍覺諷刺，但在野黨不能再犯同樣錯誤，可以更求周延；不過檢視這次立法進程，從二讀前的討論、多場公聽會和專案報告，到立院網站相關資訊全都露，要說這叫做程序不正義，恐怕只是表決輸不起的謊言和認知戰。

國會改革之必要，就是因為幾個憲政運作問題迫切需要解決。例如，賴清德談了行政立法關係，卻漏談長期被漠視的總統與立法關係；國情報告常態化當然不是要破壞憲法規定的總統與五院關係，而是要解決總統四年規避民意監督的弊端，並協助矯正總統與行政院長之間「有權無責」和「有責無權」的不正常關係。而立法院聽證權、調查權和藐視國會罪，則在擺正嚴重傾斜的行政與立法關係，重建行政向立法負責的憲法規範；至於強化人事同意權更不待言，難道蔡政府對獨立機關人事放任府院、派系與大亨去喬，還要在賴政府重現？

即使民進黨質疑其中有些條文有違憲之虞，但賴政府有覆議、釋憲等合法合憲途徑反制，何須暴力杯葛，甚至挾群眾裹脅，製造朝野對立和社會不安？反而賴清德極力強調要合乎憲法，固然正確，卻也令人聯想到如果立院通過國情報告即問即答，賴清德會不會像當年二百多天拒進台南市議會一樣，逕自認定違憲，拒去或拒答國情報告，釀成憲政災難？

賴清德是總統與國會雙少數總統，國會改革法案引爆的朝野衝突，預告賴政府面對國會的日常。賴總統在就職演說中對此已有體認，但如何落實其所說秉持人民至上、國家優先精神，推展國政，團結台灣，仍待考驗。不過，站在憲政高度，賴總統首應促成國會改革立法，重建憲政秩序。