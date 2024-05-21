黑白集／杯葛、撂人、帶風向 民進黨續玩老把戲

民進黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民進黨 過了8年完全執政、輾壓在野黨的好日子，重返國會少數不久，就在立院發動暴力衝突，杯葛議事。雖說這程度和其立院黨團總召柯建銘聲稱的「史上最嚴重衝突」有段距離，但當家鬧事，還是讓人匪夷所思。

從招數上看，民進黨倒沒變出新把戲，還是那三招。第一招是議場暴力、指鹿為馬、作賊喊捉賊；第二招是號召群眾，包圍立法院。第三招是動員側翼，發動認知作戰。國民黨 執政時，就曾被這幾招弄得苦不堪言。

但今非昔比，民進黨故技重施，戰果有限。議場內衝突，鍾佳濱「擒抱」陳菁徽，丟臉丟到國際上；議場外號召「二次太陽花」，結果只來幾百人。網路上帶風向的，雖有幾個律師公會、聯合會，或號稱公民團體、環保團體，但名單打開，卻都是側翼老面孔，效果不言自明。

民進黨暴力杯葛議事，賴總統舉著「守護民主」大旗慰勉有嘉，其實心態就是「你民我主」，只有符合民進黨主張者，才是民主。執政權在手，明明有許多合法手段可用，卻偏要暴力相向，引發對立。只能說，那個讓人熟悉的民進黨，又回來了。

未來立法院運作，朝小野大是常態。民進黨可以續玩老把戲：杯葛、撂人、側翼帶風向，但效果只會越來越糟。賴總統就職演說喊團結力量大，但要拿什麼團結朝野，全民都在看。(轉載自聯合報)