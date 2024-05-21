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新國會運作 賴：多數尊重少數 朱：民主獨裁

台灣新聞組／台北21日電
針對賴清德的就職演說，國民黨主席朱立倫以一句「非常賴清德」形容。(本報資料照片)
針對賴清德的就職演說，國民黨主席朱立倫以一句「非常賴清德」形容。(本報資料照片)

立法院上周五為了國會改革修法，爆發近年來最嚴重的朝野肢體衝突。賴清德總統昨天在就職演說表示，希望政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐；他還特別提醒，立法院的議事運作，「應該遵守程序正義」，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會安定和諧。

賴總統表示，今年2月上任的新國會，是台灣時隔16年後，再次出現「三黨不過半」的立法院，面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心；他要告訴大家，這是全民選擇的新模式，「當我們以新思維看待三黨不過半」，代表朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。

面對民進黨不再掌握國會席次優勢，賴總統強調，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本，國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職；當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

賴總統表示，行政院長卓榮泰率領的內閣團隊，也將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，以積極行動、創新思維，解決民瘼，來回應民意、服務人民。

賴總統指出，他對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望跟民眾攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮。

針對國會三黨不過半，卓榮泰昨在交接典禮表示，將秉持誠意溝通、人民優先，展現解決問題的能力、協調問題的誠意；但他也強調，誠意是要互相包容、溝通是要互相尊重。

卓榮泰並提醒內閣成員，務必依法行政、行政中立，「讓社會看到，我們期待的是一個能夠有國會程序正義的法案，當作依法行政的依據。」

至於賴總統就任前，曾以民進黨主席身分宴請民進黨立委，有民進黨立委轉述，賴希望民進黨立法院黨團團結作戰，並在五二○後「反守為攻」；立院日前發生嚴重朝野衝突，在野黨將矛頭指向賴的「反守為攻」說法。黨政人士昨表示，賴總統當時的原意，是希望民進黨若席次不夠，就更應主動對國民論述、溝通。

國民黨主席朱立倫昨天上午缺席賴清德就職典禮，下午在國民黨中央黨部舉行記者會表示，看到賴總統就職演說，賴總統似乎只強調一件事，多數要尊重少數，卻忘記了自己只有4成民意，民進黨在立法院也是少數，所以少數可以用暴力、衝撞、禁錮主席等各種手段，要求多數一定要尊重少數，卻忘了少數要服從多數？他強調，國民黨一定站在民意這邊，希望民進黨能遵守民主程序，少數服從多數。

朱立倫昨晚出席「群賢戰鬥營」結業式受訪表示，民主最重要的就是少數要服從多數，多數尊重少數，如果少數想輾壓多數，這不是民主，這是民主獨裁；目前少數的執政黨想要民主獨裁，那會演成台灣的民主內戰。

民眾黨主席柯文哲則表示，開議至今，依舊看不到民進黨的善意；既然賴總統已經上任，立法院應當有新的氛圍。

民進黨 國民黨 賴清德

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