賴稱「兩岸互不隸屬」 台股盤中急殺156點

賴清德總統20日發表就職演說時台股加權指數一度下殺。(記者陳易辰／攝影)

賴清德總統在就職演說拋出「兩岸互不隸屬」說，導致台北股市瞬間「豬羊變色」，大盤指數如同自由落體急墜156點；據了解，包括8大公股券商、投信緊急進場救援大買台幣近百億元，帶動指數由黑翻紅，上下震盪達236點，終場指數小漲13點、以2萬1271點作收。

觀光 業者直言，兩岸要恢復交流，台灣應該先釋出善意，解除不合理的6月禁團令，並開放海上客運。觀光署長周永暉表示，業者關心的禁團令進度仍須跨部會協調，尚無更進一步報告。法人指出，除了國際股市和美股表現，兩岸情勢將是台股 觀察重點，也牽動外資動向。

台股昨天早盤開高，最高一度來到2萬1338點，但在賴總統談話觸及兩岸互不隸屬後指數下殺，以觀光類股最慘烈，指標旅行社股包括五福、山富等盤中從大漲到跌停，股價大洗三溫暖；龍頭股雄獅同樣從逼近漲停到翻黑，震幅超過10%，並爆出2.3萬張巨量，多空交戰劇烈。飯店類股包括晶華、六福、老爺、夏都、雲品、寒舍等也都由紅轉黑，收盤跌幅介於2%至3%。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，賴總統就職演說提到要重啟雙邊觀光旅遊是種善意表達，但他認為須先將6月1日禁團令解除，否則要恢復雙邊旅遊有困難。中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁也希望政府先解除6月禁團令；他說，兩岸重啟對話、交流是觀光業者多年期盼，若官方交流有困難就先恢復民間交流，目前大陸遊客來台須經聯審會評估是否有必要性、急迫性及不可替代性，建議台灣先釋出善意，不再限制。

旅行商業同業公會全聯會榮譽理事長姚大光表示，台灣每年赴美旅遊60幾萬人，美國來台觀光人數卻沒這麼多，台美航線沒因觀光人數不對等就中斷；大陸宣布開放福建一個省分民眾赴馬祖觀光，觀光人數不可小覷，台灣也應釋出善意，開放平潭到台灣的海上客運及直航復航，若真強調「對等」，可先限制觀光旅遊人數。

另外，賴總統提到勞保財務時重申「只要政府在，勞保絕對不會倒。」工鬥團體工鬥團體之一、新高市產業總工會理事長何政家認為最起碼須先讓撥補法制化，光喊勞保不會倒「只是一句屁話」，無法讓勞工 安心。

何政家表示，勞保基金收支嚴重不平衡將於2028年用罄，政府5年來撥補台幣2670億元救急發揮一些效益，但應建立明確、長久的撥補制度，例如比照基本工資審議，每年定期開會討論明年度的撥補額度，才能真正安勞工的心。