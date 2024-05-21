我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

賴稱「兩岸互不隸屬」 台股盤中急殺156點

台灣新聞組／台北21日電
賴清德總統20日發表就職演說時台股加權指數一度下殺。(記者陳易辰／攝影)
賴清德總統20日發表就職演說時台股加權指數一度下殺。(記者陳易辰／攝影)

賴清德總統在就職演說拋出「兩岸互不隸屬」說，導致台北股市瞬間「豬羊變色」，大盤指數如同自由落體急墜156點；據了解，包括8大公股券商、投信緊急進場救援大買台幣近百億元，帶動指數由黑翻紅，上下震盪達236點，終場指數小漲13點、以2萬1271點作收。

觀光業者直言，兩岸要恢復交流，台灣應該先釋出善意，解除不合理的6月禁團令，並開放海上客運。觀光署長周永暉表示，業者關心的禁團令進度仍須跨部會協調，尚無更進一步報告。法人指出，除了國際股市和美股表現，兩岸情勢將是台股觀察重點，也牽動外資動向。

台股昨天早盤開高，最高一度來到2萬1338點，但在賴總統談話觸及兩岸互不隸屬後指數下殺，以觀光類股最慘烈，指標旅行社股包括五福、山富等盤中從大漲到跌停，股價大洗三溫暖；龍頭股雄獅同樣從逼近漲停到翻黑，震幅超過10%，並爆出2.3萬張巨量，多空交戰劇烈。飯店類股包括晶華、六福、老爺、夏都、雲品、寒舍等也都由紅轉黑，收盤跌幅介於2%至3%。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，賴總統就職演說提到要重啟雙邊觀光旅遊是種善意表達，但他認為須先將6月1日禁團令解除，否則要恢復雙邊旅遊有困難。中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁也希望政府先解除6月禁團令；他說，兩岸重啟對話、交流是觀光業者多年期盼，若官方交流有困難就先恢復民間交流，目前大陸遊客來台須經聯審會評估是否有必要性、急迫性及不可替代性，建議台灣先釋出善意，不再限制。

旅行商業同業公會全聯會榮譽理事長姚大光表示，台灣每年赴美旅遊60幾萬人，美國來台觀光人數卻沒這麼多，台美航線沒因觀光人數不對等就中斷；大陸宣布開放福建一個省分民眾赴馬祖觀光，觀光人數不可小覷，台灣也應釋出善意，開放平潭到台灣的海上客運及直航復航，若真強調「對等」，可先限制觀光旅遊人數。

另外，賴總統提到勞保財務時重申「只要政府在，勞保絕對不會倒。」工鬥團體工鬥團體之一、新高市產業總工會理事長何政家認為最起碼須先讓撥補法制化，光喊勞保不會倒「只是一句屁話」，無法讓勞工安心。

何政家表示，勞保基金收支嚴重不平衡將於2028年用罄，政府5年來撥補台幣2670億元救急發揮一些效益，但應建立明確、長久的撥補制度，例如比照基本工資審議，每年定期開會討論明年度的撥補額度，才能真正安勞工的心。

觀光 台股 勞工

上一則

賴清德拚多元綠能穩定供電 卓榮泰：不放棄非核家園

下一則

新聞評論／賴就職演說稿上的美國墨痕與折斷的橄欖枝

延伸閱讀

美歡迎賴清德就職演說 華府重申一中政策

美歡迎賴清德就職演說 華府重申一中政策
賴清德就職演說 王毅：相信俄羅斯會支持中國核心利益

賴清德就職演說 王毅：相信俄羅斯會支持中國核心利益
國際媒體如何評論賴清德就職演說？7大媒體這麼說

國際媒體如何評論賴清德就職演說？7大媒體這麼說
賴就職演說 分析：彰顯台灣主體性北京回應帶硬

賴就職演說 分析：彰顯台灣主體性北京回應帶硬

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘