兌現年改承諾 蔡英文禮遇金只領8萬元

中華民國第16任總統副總統20日舉行宣誓就職典禮，典禮結束後，卸任總統的蔡英文（右）向府內同仁揮手道別。(圖／台北市攝影記者聯誼會提供)

第16任正副總統賴清德 昨天宣誓就職，蔡英文 卸下8年總統職務，她昨天表示，會繼續在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚。至於卸任後的第一件事要做什麼，蔡日前曾幽默表示「讓我先睡三天三夜再開始想」。據了解，已有多國邀請蔡英文出訪、演講，但蔡將先休息一陣子再做安排。

依照「卸任總統副總統禮遇條例」，蔡英文可每月領25萬元(台幣，下同，約7757美元)禮遇金，不過蔡英文將兌現2016年推動年金改革 時的承諾，自砍禮遇金，比照公務員領取年改後的所得天花板，每月改領約8萬6000元，相當於自砍逾16萬元，剩餘部分將全數捐做公益，估計8年將捐出逾1500萬元。

蔡英文昨交棒賴清德，賴總統與副總統蕭美琴宣誓就職後，與蔡英文共同步出總統府向群眾揮手致意。隨後，賴總統伉儷、蕭美琴共同陪送蔡英文搭車離開總統府，蔡總統離去前，蕭美琴一度拭淚，蔡英文則微笑上前和她握手致意。蔡英文還特別對賴清德的妻子吳玫如說，「妳會比較辛苦」，吳則回答「還好。」蔡轉身笑著對賴說，「她好像都習慣了喔」。

蔡英文特地對賴清德、蕭美琴說：「好了，你們兩個加油」。蔡英文也對新任總統府秘書長潘孟安說「你也要加油喔」。隨後進入座車後，蔡搖下車窗不斷揮手，8年任期正式畫下句點。

賴清德與蕭美琴就任後，蔡英文昨天在臉書表示，她要祝福兩位新任總統、副總統一切順利，她相信他們將會帶領台灣繼續大步向前，為國家帶來更多的進步和發展。台灣，必將更加耀眼。蔡英文也表示，她也卸下了總統的職位，謝謝台灣人民8年來的相伴與支持，「我會繼續在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚」。