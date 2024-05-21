蔣萬安、盧秀燕競合？ 藍白看法分歧

台北市長蔣萬安（左）、台中市長盧秀燕今年初造訪台北燈節，兩人情同姐弟，競合傳言也不斷。(本報資料照片)

台北市長蔣萬安9月將訪美，民眾黨議員陳宥丞分析，台中市長盧秀燕與蔣萬安之間未來會有許多政治上的曝光與競合，出訪會面層級也會被拿來比較，這也是未來國民黨 內角逐大位者的必考題。不過國民黨議員張斯綱說，盧秀燕與蔣萬安談不上有競合關係，訪美對蔣可以加深加寬人脈、歷練、視野，是加分的事。

民進黨 議員何孟樺說，市長積極出訪交流，她秉持鼓勵心態，但蔣萬安應銘記自己是以市長身分出訪，交流議題都應以城市發展為主，不應踩到國政議題，避免外界過度政治化而失焦。

蔣萬安繼出訪日本東京後，今年9月也將出訪美國，張斯綱說，除了市政，此行訪美，蔣萬安應該也會與學界、僑胞有溝通機會，美方、僑界大家都想看看蔣萬安這位「櫥窗人物」、國民黨新一代接班人。

張斯綱指出，蔣萬安上任後各方面表現，除了市政外，對國際的看法，美方、學界、僑界一定很好奇，儘管現在是民進黨執政，但美方對藍綠政治人物都要有進一步了解。他認為，這次訪美，對蔣萬安來說絕對是加分，可以加深加寬人脈、歷練、視野，尤其上任第2年訪美是非常適合的時間點。

陳宥丞認為，蔣萬安出訪重點應不是去哪，而是看什麼，訪美既然定調市政治理交流，應該聚焦節能減碳 、電動車能源問題等參訪，不應只是成為政治的過場秀。另外，此行有議員隨行，應開放更多名額，讓議員隨團多一點交流。

何孟樺說，蔣萬安除了交流，更要帶成果回來，目前北市「創業家任意通護照」合作的共享空間全球有95處，但美國連一處都沒有，尤其紐約是美東新創重鎮，蔣應趁此機會積極與美方洽談合作，造福北市新創業者。