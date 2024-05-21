我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

蔣萬安、盧秀燕競合？ 藍白看法分歧

記者林麗玉／台北21日電
台北市長蔣萬安（左）、台中市長盧秀燕今年初造訪台北燈節，兩人情同姐弟，競合傳言也不斷。(本報資料照片)
台北市長蔣萬安（左）、台中市長盧秀燕今年初造訪台北燈節，兩人情同姐弟，競合傳言也不斷。(本報資料照片)

台北市長蔣萬安9月將訪美，民眾黨議員陳宥丞分析，台中市長盧秀燕與蔣萬安之間未來會有許多政治上的曝光與競合，出訪會面層級也會被拿來比較，這也是未來國民黨內角逐大位者的必考題。不過國民黨議員張斯綱說，盧秀燕與蔣萬安談不上有競合關係，訪美對蔣可以加深加寬人脈、歷練、視野，是加分的事。

民進黨議員何孟樺說，市長積極出訪交流，她秉持鼓勵心態，但蔣萬安應銘記自己是以市長身分出訪，交流議題都應以城市發展為主，不應踩到國政議題，避免外界過度政治化而失焦。

蔣萬安繼出訪日本東京後，今年9月也將出訪美國，張斯綱說，除了市政，此行訪美，蔣萬安應該也會與學界、僑胞有溝通機會，美方、僑界大家都想看看蔣萬安這位「櫥窗人物」、國民黨新一代接班人。

張斯綱指出，蔣萬安上任後各方面表現，除了市政外，對國際的看法，美方、學界、僑界一定很好奇，儘管現在是民進黨執政，但美方對藍綠政治人物都要有進一步了解。他認為，這次訪美，對蔣萬安來說絕對是加分，可以加深加寬人脈、歷練、視野，尤其上任第2年訪美是非常適合的時間點。

陳宥丞認為，蔣萬安出訪重點應不是去哪，而是看什麼，訪美既然定調市政治理交流，應該聚焦節能減碳、電動車能源問題等參訪，不應只是成為政治的過場秀。另外，此行有議員隨行，應開放更多名額，讓議員隨團多一點交流。

何孟樺說，蔣萬安除了交流，更要帶成果回來，目前北市「創業家任意通護照」合作的共享空間全球有95處，但美國連一處都沒有，尤其紐約是美東新創重鎮，蔣應趁此機會積極與美方洽談合作，造福北市新創業者。

國民黨 民進黨 減碳

上一則

基隆謝國樑執政 綠仇恨值高 激起藍力挺

下一則

嫌妻太胖 海軍輔導長甩軍紀追女兵 被處分還有話要說

延伸閱讀

北市長蔣萬安9月訪美 藍：加深加寬視野 白：未來角逐大位必考

北市長蔣萬安9月訪美 藍：加深加寬視野 白：未來角逐大位必考
520賴政府上任 台北市長蔣萬安9月訪美 訪華府評估中

520賴政府上任 台北市長蔣萬安9月訪美 訪華府評估中
蔣萬安啟程訪日 將拜會東京都知事小池百合子

蔣萬安啟程訪日 將拜會東京都知事小池百合子
6都只剩侯友宜 蔣萬安排開行程確定520出席賴清德就職

6都只剩侯友宜 蔣萬安排開行程確定520出席賴清德就職

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘