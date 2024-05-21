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五二○觀禮 六都獨缺侯友宜 藍委謝衣鳯現身

台灣新聞組／台北21日電
高雄市長陳其邁（前排右起）、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安20日都出席總統就職典禮。(記者蘇健忠／攝影)
高雄市長陳其邁（前排右起）、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安20日都出席總統就職典禮。(記者蘇健忠／攝影)

賴清德總統與副總統蕭美琴昨天上午宣誓就職，六都直轄市長中，除了新北市長侯友宜沒有出席總統府前就職典禮外，其他五都市長皆出席。國民黨主席朱立倫昨未出席。民眾黨主席柯文哲率領民眾黨立委黃國昌等多名立委出席，前立委吳欣盈也現身。民進黨立委則幾乎全員到場。

國民黨立法院黨團日前定調不出席，立委謝衣鳯昨天卻到場，引發關注。她受訪時指出，自己以立委身分出席，希望朝野不要對立，對爭議法案可以協商。至於被問到朱立倫沒來，她說，「賴清德應啟動對話」。

國民黨立委對於謝衣鳯現身五二○就職典禮反應不一，國民黨立委王鴻薇說，感到詫異、非常驚訝，「有被背叛的感覺」。朱立倫則表示，黨中央立場是不參加，對於個別委員或縣市長出席，黨中央都表示尊重。

六都直轄市長，昨僅侯友宜未出席，蔣萬安、張善政比鄰而坐，兩人不時交換意見，也和黃偉哲有說有笑。席間，新竹市長高虹安也跑到蔣萬安旁邊合照，民進黨立院黨團總召柯建銘主動和蔣萬安打招呼；陳其邁則不時拿出手機拍照，並和黃偉哲、蔡其昌、柯建銘互動熱絡。侯友宜雖然未出席就職典禮，但贈送蝴蝶蘭祝賀。

賴總統年初退出派系運作，並捐出總統選舉補助款。前總統陳水扁說，他在當選總統時就退出正義連線運作，兩任總統補助款也捐給民進黨使用，「賴的起手式，是扁的過去式。」

國民黨 侯友宜 民進黨

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