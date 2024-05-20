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賴清德就職演說提「恪遵憲法」柯文哲：先給3個月觀察期

記者林銘翰／台北20日電
中華民國第16任總統副總統就職典禮今天舉行，賴清德總統在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。(記者林伯東／攝影)
中華民國第16任總統副總統就職典禮今天舉行，賴清德總統在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。(記者林伯東／攝影)

賴清德今天宣誓就任台總統並發表就職演說，民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨要提出幾點質疑，包括能源政策、勞保面臨破產，還有低薪跟高房價等問題，希望能夠有明確的里程碑，不要再度變成口號，而就賴清德提到的兩岸論述，應該先給他三個月的時間，民眾黨還是會扮演忠誠的反對黨。

民眾黨舉行「回應賴清德總統就職演說」記者會，柯文哲表示，民眾黨的政治價值為「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數人利益犧牲多數人利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，因此除了尊重國家體制，也為國家的新局面送上祝福。

柯文哲指出，民眾黨要提出幾點質疑，首先就是能源政策，賴清德提到五大信賴產業，其中半導體、人工智慧都是高耗電的產業，需要穩定的電力供應，「我們還是要問賴清德，今年核三廠真的要如期除役嗎？你還是要堅持非核家園的神主牌嗎」，特別是在面對2050淨零碳排跟企業永續，能源政策還是上任後的首要問題。

柯文哲再指，賴清德說只要政府在，勞保絕對不會倒，其實這些都是話術，只要政府每年撥補1000億元，短期內就不會破產，問題是治標不治本，沒有解決根本性的問題，還是沒有面對問題，這也是新政府上任後必須積極面對的問題。

柯文哲也提及，面對低薪高房價的問題，特別是居住正義，前總統蔡英的8年20萬戶社宅已經確定跳票，現在賴清德又提出8年100萬戶，「我心想20萬戶都跳票了，100萬戶還是會跳票」，未來到底要怎麼做，希望有比較明確的里程碑，不要又再度變成口號。

柯文哲表示，賴清德說立法院的議事運作，應該遵守程序正義，「多數尊重少數、少數服從多數才能避免衝突，維持社會安定和諧」，然而從新國會成立至今，依舊看不到民進黨的善意，放任立委柯建銘為所欲為，既然賴清德已經上任，如果他真的這麼想，立法院應當有新的氛圍。

柯文哲指出，賴清德說會恪遵憲法，「我相信他說的憲法，應該是中華民國憲法」，所以應該還是會遵守，這是在今年總統大選期間，三位總統候選人的共同主張，就是遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例，「對於他講的一些東西，我覺得三個月，看他到底怎麼做。」

柯文哲再指，賴清德希望兩岸可以有交流，就如同自己過去舉辦雙城論壇，交流可以增加善意，善意可以增加更多交流，最起碼能夠避免誤解跟擦槍走火，不要讓世界誤解台灣是發生戰爭的危險區域，而在對抗假消息方面，既然賴清德過去都感同身受，未來也要特別注意這個問題。

柯文哲強調，民眾黨還是會扮演忠誠的反對黨，「政府做得對，我們會支持；政府做不對，還是要秉持監督的角色修正它。」

賴清德 柯文哲 中華民國

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