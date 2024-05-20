我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

賴清德就職演說 國民黨智庫：不見橄欖枝 只見蔡規賴隨

記者鄭媁／台北20日電
國政基金會。本報資料照。（記者蘇健忠／攝影）
國政基金會。本報資料照。（記者蘇健忠／攝影）

賴清德今天宣誓就職台總統並發表就職演說，國民黨智庫、國家政策研究基金會表示，賴清德就職演說沒有提出具體作為，看不見橄欖枝，更感受不到善意，批評賴清德不承諾遵守中華民國「憲法」，卻要求朝野推動法案要遵守憲法。憲法不是工具，拿來當擋箭牌或代罪羔羊，呼之則來，揮之即去。

國政基金會指出，基金會董事長朱立倫月初舉行記者會，向賴清德新政府提出30項政策建議，先後舉辦三場記者會，持續發布12篇新聞稿說明政策主張，表達新期待，希望賴清德上任後不要讓人民希望落空、受到傷害。

面對三黨不過半的新局，國政基金會指出，賴清德只強調理性問政、遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，國家利益優於政黨利益，朝野推動法案應該合乎憲法等，卻只是虛無飄渺的空話，有關「行政立法協調合作，共同推動國政」，該如何協調、如何共同推動國政，完全沒有著墨。

國政基金會表示，賴清德只說行政團隊會先推動朝野有共識的議題。沒共識的問題如何化解，才是真正的挑戰。對於在野黨關心與期待推動的法案，賴清德沒有回應；對於日前國會爆發嚴重的暴力衝突，更沒有表態，令人遺憾。

針對兩岸路線，國政基金會表示，賴清德希望中共正視中華民國的存在，自己卻並未尊重中華民國憲法，也未依循憲法的兩岸關係定位推進大陸政策，根本就是玩弄文字遊戲、欺騙國人。賴清德及國安團隊仍未放棄「仇中」心態，意圖延續「抗中保台」論調，仍想繼續以嚴苛的國安五法管制人民，嚴重傷害人民權益及基本人權。

國政基金會表示，賴清德只提及中華民國憲政體制，卻沒提到「兩岸人民關係條例」，是否已代表他的兩岸立場？若他未來不再以「兩岸人民關係條例」為處理兩岸事務的法理依據，執意推動「兩國論」，台海衝突風險恐將持續。

國政基金會指出，物價、房價、貧富差距一直是民怨之首，但就職演說中並未將民眾的聲音放在首位，僅提出「要不斷改善」，全無實際作法。疫情以來，房市、股市熱潮以及資通訊產業發展讓讓財富更集中於少數人，賴卻未更進一步宣示鼓勵企業加薪、推動稅制改革等積極方案，讓多數民眾心中的期待落空。

對於賴政府要推動第二次能源轉型，國政基金會呼籲，八年來，停電事件頻傳，政府卻以一句「台灣不缺電」帶過，今年更大漲電價11%。第一次錯誤能源轉型讓台灣陷入不少綠能弊案、電力成本大漲、電力供應不穩的災難；若不修正，空轉的第二次能源轉型只會讓台灣在經濟與環境發展繼續倒退。

以「打擊黑金、槍、毒和詐騙」而言，國政基金會表示，國民黨智庫起碼在防制詐騙就提出，以區塊鏈技術溯源，及用大數據分析詐騙熱點，加強巡邏，降低警方只能被動因應的限制。很可惜在賴清德的就職演說中只見口號，不見戰略與策略。

國政基金會提到，賴就職演說也避談我國教育的核心問題，如學術倫理、大學自治、高教大量退場、學用合一等；文化方面，只提出了「多元文化」、「文化永續」的主張，失之空洞，對於民進黨一連串裂解故宮、轉型史博館等去中華文化行為，避而不談。

賴清德提及「確保健保永續經營」，國政策基金會表示，永續經營的健保，不能建立在犧牲民眾或犧牲醫護權益的基礎上，人口老化、慢性病患增加、重症與醫療科技進步等現實因素，民進黨必須提出更積極有效的健保因應對策，否則健保財務窘境將日益加劇。

賴清德 中華民國 健保

上一則

新聞評論／賴清德政策口號式喊話 毫無危機感可言

延伸閱讀

新聞評論／賴清德政策口號式喊話 毫無危機感可言

新聞評論／賴清德政策口號式喊話 毫無危機感可言
總統就職演說 賴清德：立志壯大國家 秉持四個堅持 不卑不亢維持現狀

總統就職演說 賴清德：立志壯大國家 秉持四個堅持 不卑不亢維持現狀
賴清德訴求兩岸和平共榮 總統就職演說釋善意

賴清德訴求兩岸和平共榮 總統就職演說釋善意
新聞評論／賴上任 多聆聽少自滿 修補社會裂痕

新聞評論／賴上任 多聆聽少自滿 修補社會裂痕

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲