新聞評論／賴清德政策口號式喊話 毫無危機感可言

賴清德宣誓就職，並發表就職演說。(記者陳正興／攝影)

賴清德 20日宣誓就任中華民國 總統，除了與兩岸相關論述，民眾都很期待賴清德在就職演說中會如何針對內政進行論述，包括備受討論的青年低薪、高房價 ，以及逐年拉大的貧富差距。不過，其說法實在差強人意。

對於台灣的願景，賴清德的就職演說提出一個遠大的理想，期盼建立年輕人可以看見希望、壯年人可以實現夢想、老年人可以擁有幸福、弱勢者可以得到照顧的社會，呼應他先前說過的，要打造台灣成為一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。

不過針對五花八門的內政議題，賴清德把所有題目全包在一個欄目下，各議題僅剩一句話，左一句目標提高人民收入，右一句推動二次能源轉型，支票開得華麗，口號卻如煙火一般，爆炸後才發現毫無內容可言，成條列式的承諾，比馬前總統所提的633政見還要空洞。

究竟面對持續升高的物價、房價，政府有何辦法？面對愈來愈嚴重的長照議題，以及集團詐騙，政府要如何對症下藥？面對每況愈下的勞保財務，難道只有盲信政府一途，相信「只要政府在，勞保絕對不會倒」？

蔡英文執政時，演說縱然走文青風，但口號下都會給出一些具體政策方向；如今賴清德文青是文青了，但卻聽不到實質內容，恐怕難以讓民眾信服。

坦白說，這是賴清德執政的第一個任期，在人民眼中卻是民進黨執政的第三個任期，毫無蜜月期的空間。賴清德的就職演說中，於政策上妄論聚焦，還顯蒼白，有輕裝上路之嫌，更聽不出對於未來執政的危機感，對賴政府的未來之路恐怕來是一大警訊。